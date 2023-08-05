Прогноз на матч Тотал больше 2.0 Коэф.: 1.6 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

9 августа на "Эштадиу Жозе Пинейру Борда" (Порту-Алегри) пройдет ответный матч 1/8 финала Копы Либертадорес, в котором "Интернасьонал" встретится со "Ривер Плейт". Старт поединка запланирован на 02:00 по европейскому времени.

"Интернасьонал"

Клуб ностальгирует по временам почти полувековой давности, когда в 1975-1979 взял 3 чемпионских титула. Такое больше ни разу не повторили, но в прошлом сезоне "колорадос" были хороши и заняли 2-е место - больше очков набрал только пиковый "Палмейрас". Но сейчас слишком затягиваются неудачные полосы, и в итоге амбициозная команда в Серии А идет в середине таблицы, рискуя на следующий розыгрыш остаться без Копы Судамерикана. С учетом еще и довольно раннего вылета из кубка, еще и от кризисной "Америки Минейро", единственной серьезной отдушиной оставалась Копа Либертадорес. Там в групповом этапа строго чередовались победы и ничьи - этого с головой хватило для того, чтобы выйти в плей-офф. Но в Аргентине все-таки случилось 1-е поражение в турнире. Но итоговые 1-2 оставляют шансы на общий успех.

"Ривер Плейт" Команда в 2021-м году вернула себе чемпионский титул, но потом был откат на 3-е место. После этого спада исполнительный директор, Энцо Франческоли, сделал неожиданную ставку на неопытного как тренера Мартина Демичелиса. И известный в прошлом защитник сразу же оправдал доверие, выиграв, причем досрочно, Примеру и оформив уже 37-й чемпионский титул "мильонариос". При этом, правда, не без труда аргентинцы вышли из группы в Копе Либертадорес. В 4-х первых турах было 2 поражения и 4 очка. Но потом гранд собрался и победил и "Флуминенсе", и "Стронгест" - оба раза по 2-0. Да и в 1/8 начали с победы, пусть и непростой. Сначала пропустили "в раздевалку", и только за счет дубля Солари получилось оформить волевые 2-1. Статистика личных встреч В 2019-м году аргентинцы и бразильцы играли между собой в групповом этапе Копы. Тогда оба поединка принесли 2-2. Прогноз Букмекеры допускают реванш бразильцев. Но без голов точно не обойдется - ставим на "тотал больше 2,0" (коэффициент - 1,6).

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