Прогноз на матч Индепендьенте - Ньюэллс Олд Бойз 12 июля 2023 года
В матче 24-го тура чемпионата Аргентины "Индепендьенте" на своем поле сыграет против “Ньюэллс Олд Бойз”. Встреча пройдет 12 июля и начнется в 01:00 по европейскому времени. В
"Индепендьенте"
В прошлом сезоне "Индепендьенте" не смог порадовать своих поклонников, в целом показав средние результаты, заняв 14-е место из 28 команд в аргентинской лиге.
В текущем сезоне дела у команды идут ни разу ни лучше – после 23 туров “Индепендьенте” занимает 21-ю строчку в таблице с 25 очками, опережая третью с конца команду всего на одно очко.
Если команда проиграет в следующем туре, то рискует и дальше опуститься ниже по турнирной таблице, поэтому команда будет очень мотивирована сохранить свои текущие позиции.
В последних четырех матчах национального первенства "Индепендьенте" потерпел только одно поражение, одержав две победы и сыграв вничью лишь раз.
"Ньюэллс Олд Бойз"
По итогам 23-х туров чемпионата Аргентины команда идет на 13-й строчке в таблице с 30 очками за четыре тура до конца чемпионата. От девятой позиции, которая дает возможность участия в южноамериканском кубке, команда отстает на четыре очка.
В текущем сезоне "Ньюэллс Олд Бойз" выиграл только в 7 играх из 23 в национальном первенстве. При этом также было девять ничейных исходов и семь поражений.
В последнем матче "Ньюэллс Олд Бойз" не смог набрать очки на выезде в матче "Сентраль Кордобы", проиграв со счетом 0:2, что стало для них первым поражением в восьми матчах.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч
Тут фаворитами являются гости, хотя легкой жизни им никто не обещает. Предлагаем поставить на исход – обе команды забьют за 1.84.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram