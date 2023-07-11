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Прогноз на матч Индепендьенте - Ньюэллс Олд Бойз 12 июля 2023 года

Прогноз на матч Индепендьенте - Ньюэллс Олд Бойз 12 июля 2023 года
Индепендьенте Индепендьенте
Примера-дивизион Аргентина Сегодня, 19:00 Индепендьенте - Ньюэллс Олд Бойз
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Аргентина,
Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.84
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В матче 24-го тура чемпионата Аргентины "Индепендьенте" на своем поле сыграет против “Ньюэллс Олд Бойз”. Встреча пройдет 12 июля и начнется в 01:00 по европейскому времени. В

"Индепендьенте"

В прошлом сезоне "Индепендьенте" не смог порадовать своих поклонников, в целом показав средние результаты, заняв 14-е место из 28 команд в аргентинской лиге.

В текущем сезоне дела у команды идут ни разу ни лучше – после 23 туров “Индепендьенте” занимает 21-ю строчку в таблице с 25 очками, опережая третью с конца команду всего на одно очко.

Если команда проиграет в следующем туре, то рискует и дальше опуститься ниже по турнирной таблице, поэтому команда будет очень мотивирована сохранить свои текущие позиции.

В последних четырех матчах национального первенства "Индепендьенте" потерпел только одно поражение, одержав две победы и сыграв вничью лишь раз.

"Ньюэллс Олд Бойз"

По итогам 23-х туров чемпионата Аргентины команда идет на 13-й строчке в таблице с 30 очками за четыре тура до конца чемпионата. От девятой позиции, которая дает возможность участия в южноамериканском кубке, команда отстает на четыре очка.

В текущем сезоне "Ньюэллс Олд Бойз" выиграл только в 7 играх из 23 в национальном первенстве. При этом также было девять ничейных исходов и семь поражений.

В последнем матче "Ньюэллс Олд Бойз" не смог набрать очки на выезде в матче "Сентраль Кордобы", проиграв со счетом 0:2, что стало для них первым поражением в восьми матчах.

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Прогноз на матч

Тут фаворитами являются гости, хотя легкой жизни им никто не обещает. Предлагаем поставить на исход – обе команды забьют за 1.84.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.84
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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