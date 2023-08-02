Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года
6 августа на "Летцигрунд Штадион" (Цюрих)пройдет матч 3-го тура чемпионата Швейцарии, в котором "Грассхоппер" встретится с "Базелем". Старт поединка запланирован на 16:30 по европейскому времени.
"Грассхоппер"
Клуб удерживает рекорд по количеству национальных титулов - 27 раз брали чемпионство. Вот только он был установлен еще 2 десятилетия назад. А еще через 10 лет команда взяла свой крайний, 19-й, кубок (тоже максимум для Швейцарии). Потом легендарные "кузнечики" утратили позиции, даже доходило до вылета в Челлендж-Лигу. И, вернувшись, добивались только уровня "не вылететь": 8-е место в 2022-м году, потом через год поднялись всего на 1 ступеньку. Вряд ли сейчас, при новом наставнике, Бернере, пришедшем из "Винтертуре", получится как-то прибавить. Сначала "хопперс" и вовсе проиграли дома вице-чемпиона, "Серветту" - все закончилось 1-3. Пропустили первыми и с "Лозанной". Но там получилось переломить ход поединка в концовке, сровняв за счет мяча Моранди.
"Базель"
Команда разочаровала в прошлом сезоне. Ведь до этого 20-кратный чемпионат Швейцарии заканчивал розыгрыш 2021/2022 на 2-м месте, и болельщики рассчитывали, что их любимцы разовьют успех, и снова навяжут борьбу за титулы. Но вместо этого "ротблау" скатились на 5-е место. Новую попытку делают при Тимо Шульце, 45-летнем немце, который до этого только полтора года поработал главным наставником в "Санкт-Паули". В новом клубе он тоже рискует не задержаться: начинал с поражения 1-2 в Суперлиге на поле "Санкт-Галлена", после чего дома в Лиге конференций уступили "Тоболу". И только с "Винтертуром" отвели душу, забив 5 мячей, правда, и там пропустили 2. Не забываем, что в четверг был непростой вояж в Казахстан.
Статистика личных встреч
В прошлом сезоне в 4-х поединках Суперлиги стороны строго чередовали домашними победами. Зато в кубке "Базель" выиграл в гостях 5-3.
Прогноз
Букмекеры отдают преимущество гостям. Но они тоже не блещут стабильностью и просто слабы в обороне, так что выбираем ставку на "тотал больше 3,0 голов" (коэффициент - 1,82).
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