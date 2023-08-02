"Базель"

Команда разочаровала в прошлом сезоне. Ведь до этого 20-кратный чемпионат Швейцарии заканчивал розыгрыш 2021/2022 на 2-м месте, и болельщики рассчитывали, что их любимцы разовьют успех, и снова навяжут борьбу за титулы. Но вместо этого "ротблау" скатились на 5-е место. Новую попытку делают при Тимо Шульце, 45-летнем немце, который до этого только полтора года поработал главным наставником в "Санкт-Паули". В новом клубе он тоже рискует не задержаться: начинал с поражения 1-2 в Суперлиге на поле "Санкт-Галлена", после чего дома в Лиге конференций уступили "Тоболу". И только с "Винтертуром" отвели душу, забив 5 мячей, правда, и там пропустили 2. Не забываем, что в четверг был непростой вояж в Казахстан.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне в 4-х поединках Суперлиги стороны строго чередовали домашними победами. Зато в кубке "Базель" выиграл в гостях 5-3.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество гостям. Но они тоже не блещут стабильностью и просто слабы в обороне, так что выбираем ставку на "тотал больше 3,0 голов" (коэффициент - 1,82).