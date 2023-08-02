АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года

Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года

Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года
Грассхопперс Грассхопперс
Суперлига Швейцария 06 авг 2023, 10:30 Грассхопперс - Базель
-
- : -
Швейцария, Zurich, Letzigrund Stadion
Базель Базель
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.82
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку

6 августа на "Летцигрунд Штадион" (Цюрих)пройдет матч 3-го тура чемпионата Швейцарии, в котором "Грассхоппер" встретится с "Базелем". Старт поединка запланирован на 16:30 по европейскому времени.

"Грассхоппер"

Клуб удерживает рекорд по количеству национальных титулов - 27 раз брали чемпионство. Вот только он был установлен еще 2 десятилетия назад. А еще через 10 лет команда взяла свой крайний, 19-й, кубок (тоже максимум для Швейцарии). Потом легендарные "кузнечики" утратили позиции, даже доходило до вылета в Челлендж-Лигу. И, вернувшись, добивались только уровня "не вылететь": 8-е место в 2022-м году, потом через год поднялись всего на 1 ступеньку. Вряд ли сейчас, при новом наставнике, Бернере, пришедшем из "Винтертуре", получится как-то прибавить. Сначала "хопперс" и вовсе проиграли дома вице-чемпиона, "Серветту" - все закончилось 1-3. Пропустили первыми и с "Лозанной". Но там получилось переломить ход поединка в концовке, сровняв за счет мяча Моранди.

"Базель"

Команда разочаровала в прошлом сезоне. Ведь до этого 20-кратный чемпионат Швейцарии заканчивал розыгрыш 2021/2022 на 2-м месте, и болельщики рассчитывали, что их любимцы разовьют успех, и снова навяжут борьбу за титулы. Но вместо этого "ротблау" скатились на 5-е место. Новую попытку делают при Тимо Шульце, 45-летнем немце, который до этого только полтора года поработал главным наставником в "Санкт-Паули". В новом клубе он тоже рискует не задержаться: начинал с поражения 1-2 в Суперлиге на поле "Санкт-Галлена", после чего дома в Лиге конференций уступили "Тоболу". И только с "Винтертуром" отвели душу, забив 5 мячей, правда, и там пропустили 2. Не забываем, что в четверг был непростой вояж в Казахстан.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне в 4-х поединках Суперлиги стороны строго чередовали домашними победами. Зато в кубке "Базель" выиграл в гостях 5-3.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество гостям. Но они тоже не блещут стабильностью и просто слабы в обороне, так что выбираем ставку на "тотал больше 3,0 голов" (коэффициент - 1,82).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.82
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку
Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Астана Коэф.: 1.99 Динамо Загреб Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Карабах Коэф.: 2.03 Раков Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Генк Коэф.: 1.89 Серветт Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Мольде Коэф.: 1.77 ХИК Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Маккаби Хайфа Коэф.: 1.69 Шериф Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 Тренер "Баварии" оценил решение Мане перейти в "Аль-Наср" Новости футбола Сегодня, 05:00 Главный тренер "Днепра-1" подтвердил массовое отравление в команде Новости футбола Сегодня, 04:00 Клопп указал на большую проблему с чемпионатом Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 03:00 Лучший бомбардир чемпионата Украины в шаге от нового клуба Новости футбола Вчера, 16:40 "Интер" близок к покупке нападающего сборной Италии Новости футбола Вчера, 16:30 "Ювентус" назвал "Челси" условие для обмена Влаховича на Лукаку Новости футбола Вчера, 16:22 Мбаппе дал ответ на очередное предложение ПСЖ о продлении контракта Новости футбола Вчера, 16:10 "Ливерпуль" предложил 48 млн евро за бельгийского таланта Новости футбола Вчера, 15:46 "Фенербахче" одержал яркую победу в квалификации Лиги Конференций Новости футбола Вчера, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Копенгаген - Брейдаблик 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис 2 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай - Жальгирис Вильнюс 2 августа 2023 года