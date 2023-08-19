"Атлетико Паранаэнсе"

Команда не особенно удачно играет на внутренней арене. Точнее, успешнее на международной, где в 2021-м повторно выиграли Копу Судамерикана, а через год, в прошлом сезоне, были финалистами Копы Либертадорес. Для сравнения, в Серии А в 2022-м году "красно-черные" были только 6-ми. Впрочем, сейчас наблюдается откат везде. В кубке страны еще в июле уступили "Фламенго". В Копе Либертадорес уже в 1/8 финала отыгрались с "Боливаром" дома на 2-0 после 1-3 на выезде, но только чтобы вылететь по пенальти. Да и в Бразилейрао многовато осечек. На стыке июля и августа были результативные ничьи с "Крузейро" и "Сантосом", и только "Куябу" дома обыграли 2-0.

Статистика личных встреч

5 из 6 последних очных матчей закончились победой "Атлетико Паранаэнсе". В том числе он выиграл 2-0 в рамках уже этого розыгрыша бразильской Серии А.

Прогноз

Букмекеры считают, что в этой паре у обоих сторон равные шансы на успех. Так как и хозяева, и гости в неплохой форме, используем нейтральное предложение с "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,82).