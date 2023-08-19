Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года
22 августа на "Эштадиу да Серринья" (Гояния) пройдет матч 17-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Гояс" встретится с "Атлетико Паранаэнсе". Старт поединка запланирован на 01:00 по европейскому времени.
"Гояс"
Клуб по разу забирался в финал кубка страны (1990) и даже Копа Судамерикана (2010). Но в целом, доминируя в чемпионате своего штата, на общенациональном уровне потолком возможностей, особенно в последние годы, становится борьба за выживание. Вернувшись в очередной раз из Серии В, "попугаи" в прошлом розыгрыше Бразилейрао взяли 13-е место. Они даже в Копе Судамерикана поучаствовали, правда, без поражений пройдя групповой этап (4 победы и 2 ничьи), потом попали под каток "Эстудиантеса", получив в итоге он опытных аргентинцев 5 безответных голов за 2 матча. Сдал коллектив позиции немного и на внутренней арене. Но там выдали 5-матчевую серию без поражений, в и именно этот рывок позволил наконец-то покинуть зону вылета, попутно опустив туда "Сантос".
"Атлетико Паранаэнсе"
Команда не особенно удачно играет на внутренней арене. Точнее, успешнее на международной, где в 2021-м повторно выиграли Копу Судамерикана, а через год, в прошлом сезоне, были финалистами Копы Либертадорес. Для сравнения, в Серии А в 2022-м году "красно-черные" были только 6-ми. Впрочем, сейчас наблюдается откат везде. В кубке страны еще в июле уступили "Фламенго". В Копе Либертадорес уже в 1/8 финала отыгрались с "Боливаром" дома на 2-0 после 1-3 на выезде, но только чтобы вылететь по пенальти. Да и в Бразилейрао многовато осечек. На стыке июля и августа были результативные ничьи с "Крузейро" и "Сантосом", и только "Куябу" дома обыграли 2-0.
Статистика личных встреч
5 из 6 последних очных матчей закончились победой "Атлетико Паранаэнсе". В том числе он выиграл 2-0 в рамках уже этого розыгрыша бразильской Серии А.
Прогноз
Букмекеры считают, что в этой паре у обоих сторон равные шансы на успех. Так как и хозяева, и гости в неплохой форме, используем нейтральное предложение с "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,82).
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