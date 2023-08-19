АНГ АНГ NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года

Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года

Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года
Гойас Гойас
Серия A Бразилия 21 авг 2023, 19:00 Гойас - Атлетико Паранаэнсе
-
- : -
Бразилия,
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.0
Коэф.: 1.82
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

22 августа на "Эштадиу да Серринья" (Гояния) пройдет матч 17-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Гояс" встретится с "Атлетико Паранаэнсе". Старт поединка запланирован на 01:00 по европейскому времени.

"Гояс"

Клуб по разу забирался в финал кубка страны (1990) и даже Копа Судамерикана (2010). Но в целом, доминируя в чемпионате своего штата, на общенациональном уровне потолком возможностей, особенно в последние годы, становится борьба за выживание. Вернувшись в очередной раз из Серии В, "попугаи" в прошлом розыгрыше Бразилейрао взяли 13-е место. Они даже в Копе Судамерикана поучаствовали, правда, без поражений пройдя групповой этап (4 победы и 2 ничьи), потом попали под каток "Эстудиантеса", получив в итоге он опытных аргентинцев 5 безответных голов за 2 матча. Сдал коллектив позиции немного и на внутренней арене. Но там выдали 5-матчевую серию без поражений, в и именно этот рывок позволил наконец-то покинуть зону вылета, попутно опустив туда "Сантос".

"Атлетико Паранаэнсе"

Команда не особенно удачно играет на внутренней арене. Точнее, успешнее на международной, где в 2021-м повторно выиграли Копу Судамерикана, а через год, в прошлом сезоне, были финалистами Копы Либертадорес. Для сравнения, в Серии А в 2022-м году "красно-черные" были только 6-ми. Впрочем, сейчас наблюдается откат везде. В кубке страны еще в июле уступили "Фламенго". В Копе Либертадорес уже в 1/8 финала отыгрались с "Боливаром" дома на 2-0 после 1-3 на выезде, но только чтобы вылететь по пенальти. Да и в Бразилейрао многовато осечек. На стыке июля и августа были результативные ничьи с "Крузейро" и "Сантосом", и только "Куябу" дома обыграли 2-0.

Статистика личных встреч

5 из 6 последних очных матчей закончились победой "Атлетико Паранаэнсе". В том числе он выиграл 2-0 в рамках уже этого розыгрыша бразильской Серии А.

Прогноз

Букмекеры считают, что в этой паре у обоих сторон равные шансы на успех. Так как и хозяева, и гости в неплохой форме, используем нейтральное предложение с "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,82).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.0
Коэф.: 1.82
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Серия А Италия 20 авг 2023, 12:30 Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Сассуоло Коэф.: 1.64 Аталанта Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года Серия А Италия 20 авг 2023, 12:30 Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года Рома Коэф.: 1.88 Салернитана Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Серия А Италия 20 авг 2023, 14:45 Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Удинезе Коэф.: 1.97 Ювентус Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Серия А Италия 20 авг 2023, 14:45 Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Лечче Коэф.: 2.11 Лацио Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Серия А Италия 21 авг 2023, 12:30 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Торино Коэф.: 1.61 Кальяри Сделать ставку БетВиннер
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:28 Аль-Наср Роналду близок к покупке игрока "Порту" за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 16:12 Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Сегодня, 16:06 Ливерпуль одержал волевую победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:58 Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:00 "Ланс" перехватил трансферную цель "Челси" и "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 10:30 Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ еще на несколько лет Новости футбола Сегодня, 10:00 "Марсель" нашел замену украинцу Малиновскому в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 09:30 "Челси" дал ответ на предложение "Ромы" по трансферу Лукаку Новости футбола Сегодня, 09:00 Тер Штеген согласился на существенные уступки ради нового контракта с "Барселоной" Новости футбола Сегодня, 08:49 Девушка дня. Кэти Гудленд - жена Харри Кейна, будущего лучшего бомбардира Бундеслиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года