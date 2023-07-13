Прогноз на матч Победа Гамба Осака Коэф.: 1.95 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

16 июля Гамба Осака встретится на своем поле с Касивой Рейсол в 21-м туре чемпионата Японии по футболу. Встреча начнется в 13:00 по европейскому времени.

Гамба Осака

В этом сезоне Гамба Осака идет не слишком уверенно, набрав за 20 матчей в Джей-лиге всего 23 очка. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

К матчу против Касивы Рейсол команда подходит из пяти игр без поражений. Недавно они обыграли Сересо Осака (1:0) в Кубке Лиги и выиграли три игры и сыграли вничью одну в национальном первенстве.

Касива Рейсол

Касива расположилась на 16-м месте в таблице и сейчас борется за выживание в элитном дивизионе. В этом сезоне в 20 матчах футболисты Касивы набрали 14 очков. Разница между Касивой и последней командой в турнире (Сенан) всего одно очко.

Есть и позитивный момент – на этой неделе Касива прошла в 1/8 финала Кубка Японии, обыграв Токусиму на своем поле (2:0).

Статистика и факты

Букмекеры уверены в том, что Гамба Осака является фаворитом матча. В последних пяти встречах между собой команда из Осаки одержала две победы, Касива Рейсол - одну. Прошлая очная встреча завершилась вничью 2:2.

Всего между командами прошло 32 матча, в 11 из которых победу праздновала Гамба, а в 16 – Касива. Еще 5 игр завершились с ничейным результатом.

Прогноз

Стоит задуматься над ставкой в пользу победы хозяев поля, которые выступают более уверенно, чем их соперники. Учитывая все трудности, с которыми столкнулась Касива, коэффициент на ее поражение в матче с более грозным соперником выглядит словно подарок.

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