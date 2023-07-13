АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Гамба Осака - Касива Рейсол 17 июля 2023 года

Прогноз на матч Гамба Осака - Касива Рейсол 17 июля 2023 года

Прогноз на матч Гамба Осака - Касива Рейсол 17 июля 2023 года
Гамба Осака Гамба Осака
Джей-лигa Япония 16 июл 2023, 06:00 Гамба Осака - Касива Рейсол
-
- : -
Япония, Osaka, Panasonic Stadium Suita
Касива Рейсол Касива Рейсол
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Гамба Осака
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку

16 июля Гамба Осака встретится на своем поле с Касивой Рейсол в 21-м туре чемпионата Японии по футболу. Встреча начнется в 13:00 по европейскому времени.

Гамба Осака

В этом сезоне Гамба Осака идет не слишком уверенно, набрав за 20 матчей в Джей-лиге всего 23 очка. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

К матчу против Касивы Рейсол команда подходит из пяти игр без поражений. Недавно они обыграли Сересо Осака (1:0) в Кубке Лиги и выиграли три игры и сыграли вничью одну в национальном первенстве.

Касива Рейсол

Касива расположилась на 16-м месте в таблице и сейчас борется за выживание в элитном дивизионе. В этом сезоне в 20 матчах футболисты Касивы набрали 14 очков. Разница между Касивой и последней командой в турнире (Сенан) всего одно очко.

Есть и позитивный момент – на этой неделе Касива прошла в 1/8 финала Кубка Японии, обыграв Токусиму на своем поле (2:0).

Статистика и факты

Букмекеры уверены в том, что Гамба Осака является фаворитом матча. В последних пяти встречах между собой команда из Осаки одержала две победы, Касива Рейсол - одну. Прошлая очная встреча завершилась вничью 2:2.

Всего между командами прошло 32 матча, в 11 из которых победу праздновала Гамба, а в 16 – Касива. Еще 5 игр завершились с ничейным результатом.

Прогноз

Стоит задуматься над ставкой в пользу победы хозяев поля, которые выступают более уверенно, чем их соперники. Учитывая все трудности, с которыми столкнулась Касива, коэффициент на ее поражение в матче с более грозным соперником выглядит словно подарок.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Гамба Осака
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку
Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Пюник - Нарва 13 июля 2023 года Лига конференций Сегодня, 11:00 Прогноз на матч Пюник - Нарва 13 июля 2023 года Пюник Коэф.: 2.2 Транс Нарва Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Паневежис - Милсами 13 июля 2023 года Лига конференций Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Паневежис - Милсами 13 июля 2023 года Паневежис Коэф.: 1.63 Милсами Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Хака - Крузейдерс 13 июля 2023 года Лига конференций Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Хака - Крузейдерс 13 июля 2023 года Хака Коэф.: 1.9 Крусейдерс Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Торпедо Кутаиси - Сараево 13 июля 2023 года Лига конференций Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Торпедо Кутаиси - Сараево 13 июля 2023 года Торпедо Кутаиси Коэф.: 2.15 ФК Сараево Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Вадуц - Неман 13 июля 2023 года Лига конференций Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Вадуц - Неман 13 июля 2023 года Вадуц Коэф.: 1.9 Неман Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:00 Клуб Роналду получил бан от ФИФА Новости футбола Сегодня, 06:00 Месси рассказал, когда завершит карьеру Новости футбола Сегодня, 05:00 "ПСЖ" следит за тремя вратарями Новости футбола Сегодня, 04:00 ПСЖ готов забрать номер у Мбаппе ради звездного новичка Новости футбола Сегодня, 03:00 Капитан "Ливерпуля" получил роскошное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 17:30 Украинец Трубин может перейти в неожиданный клуб Новости футбола Вчера, 17:15 "Ювентус" хочет арендовать нападающего "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Вчера, 16:55 "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии купил звезду Серии А Новости футбола Вчера, 16:42 "Тоттенхэм" боится бесплатного ухода Харри Кейна Новости футбола Вчера, 16:15 Месси рассказал, когда завершит карьеру в сборной Аргентины
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Пюник - Нарва 13 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Паневежис - Милсами 13 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хака - Крузейдерс 13 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Торпедо Кутаиси - Сараево 13 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вадуц - Неман 13 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Марибор - Биркиркара 13 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 14 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Палмейрас - Сан-Паулу 14 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Либертад - Тигре 14 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сантос Лагуна - Атлас 13 июля 2023 года