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Прогноз на матч Фламенго - Олимпия 3 августа 2023 года

Прогноз на матч Фламенго - Олимпия 3 августа 2023 года
Фламенго Фламенго
Кубок Либертадорес 03 авг 2023, 20:00 Фламенго - Олимпия
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Международные,
Олимпия
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2.11
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3 августа в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес состоится матч между бразильским "Фламенго" и парагвайской "Олимпией".

"Фламенго"

На групповом этапе Кубка Либертадорес команда набрала 11 очков в шести матчах и заняла второе место. От лидера “Фламенго” отстал всего на два балла.

После нескольких удачных выступлений на внутренней арене команда поднялась на второе место и в чемпионате Бразилии. После 17 туров она набрала 33 очка, но при этом отстает от лидирующего “Ботафого” аж на 12 баллов.

"Олимпия"

Парагвайский коллектив также довольно успешно выступил в групповом этапе Кубка Либертадорес, заняв второе место в своей группе. В шести матчах команда набрала 14 очков и опередила третью строчку на четыре балла.

После четырех туров в чемпионате Парагвая "Олимпия" имеет очень неожиданный результат - один балл и предпоследнее место в таблице.

Статистика и другая информация

Букмекеры не сомневаются в том, что "Фламенго" сможет победить соперника, который находится не в лучшей форме.

Бразильцы не знают поражений уже десять матчей, три из которых закончились вничью. В то же время "Олимпия" не может победить уже пять матчей, потерпев три поражения.

В очных встречах в последних двух случаях побеждали бразильцы.

Прогноз

Бразильская команда должна одержать уверенную победу в этом матче, так как они являются сильнее соперника, который катастрофически неудачно начал новый сезон. Предлагаю сделать ставку на победу "Фламенго" с форой голов (-1,5).

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2.11
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