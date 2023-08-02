Прогноз на матч Фламенго - Олимпия 3 августа 2023 года
3 августа в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес состоится матч между бразильским "Фламенго" и парагвайской "Олимпией".
"Фламенго"
На групповом этапе Кубка Либертадорес команда набрала 11 очков в шести матчах и заняла второе место. От лидера “Фламенго” отстал всего на два балла.
После нескольких удачных выступлений на внутренней арене команда поднялась на второе место и в чемпионате Бразилии. После 17 туров она набрала 33 очка, но при этом отстает от лидирующего “Ботафого” аж на 12 баллов.
"Олимпия"
Парагвайский коллектив также довольно успешно выступил в групповом этапе Кубка Либертадорес, заняв второе место в своей группе. В шести матчах команда набрала 14 очков и опередила третью строчку на четыре балла.
После четырех туров в чемпионате Парагвая "Олимпия" имеет очень неожиданный результат - один балл и предпоследнее место в таблице.
Статистика и другая информация
Букмекеры не сомневаются в том, что "Фламенго" сможет победить соперника, который находится не в лучшей форме.
Бразильцы не знают поражений уже десять матчей, три из которых закончились вничью. В то же время "Олимпия" не может победить уже пять матчей, потерпев три поражения.
В очных встречах в последних двух случаях побеждали бразильцы.
Прогноз
Бразильская команда должна одержать уверенную победу в этом матче, так как они являются сильнее соперника, который катастрофически неудачно начал новый сезон. Предлагаю сделать ставку на победу "Фламенго" с форой голов (-1,5).
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