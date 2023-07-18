Прогноз на матч Победа Динамо Загреб Коэф.: 1.69 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

21 июля на "Максимир"(Загреб) пройдет матч 1-го тура чемпионата Хорватии, в котором "Динамо" (Загреб) сыграет против "Хайдука" (Сплит). Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

"Динамо"(Загреб)

Команда по праву считается флагманом хорватского футбола. Так было еще во времена Югославии, когда было взято 4 чемпионских титула и 7 кубков. За времена независимости уже было оформлено уже 24 "золота". Тут настолько привыкли только к успехам, что когда весной "синие" проиграли в полуфинале кубка, сразу же сняли наставника, Анте Чачича, и сменили его Бишчаном. Игор - известный в прошлом защитник, что как раз в столице Хорватии начинал и заканчивал карьеру футболиста. Но опыт у него как наставника невелик. Да, он оформил с новыми подопечными очередной титул, но это уже воспринималось как "обязательная программа" - итоговое преимущество как раз над "Хайдуком" составило 10 очков. По сути, полноценная работа начинается прямо сейчас, благо, пока что "динамовцы" практически сохранили состав, не успев никого продать. Хотя Ливакович уже на чемоданах перед переходом в "Фенербахче".

"Хайдук" (Сплит) Клуб был даже успешнее во времена единой Югославии. Но во времена независимости постепенно отошел на 2-й план. Последние "золотые" медали брались в 2001 и 2004-2005 годах. Сейчас в основном "мастера с моря" ограничивается "серебром", зато компенсируют это частично победами в кубке - там получилось выиграть и в 2022-м, и в 2023-м годах. Сейчас состав достаточно серьезно изменился. Ушли такие известные, но явно прошедший свой пик, как Стефан Симич, Никола Калинич, Ловренчич и Даниэль Субашич. При этом подписали, свободными агентами, ряд легионеров - Фахда Мофи, Исмаэля Диалло, Леона Даяку и Оджиджа-Офое. Статистика личных встреч В последний раз "Хайдук" выигрывал еще в апреле прошлого года. А в 2023-м "Динамо" разгромно побеждал дома и брал нулевую ничью в Сплите. На прошлой неделе эта же пара играла в Суперкубке, и единственный гол Батурины принес победу "синим". Прогноз Букмекерские конторы не ждут, что за пару минут что-то изменится. Ставим на новую победу чемпиона дома (коэффициент - 1,69).

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