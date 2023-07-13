Прогноз на матч Победа Гвадалахара Коэф.: 1.75 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

«Чивас Гвадалахара» и «Некакса» встретятся в матче 3-го тура мексиканской Апертуры 14 июля. Встреча начнется в 04:00 по европейскому времени.

«Чивас»

Команда начала сезон просто отлично. “Чивас” выиграл два стартовых матча подряд, сначала обыграв на выезде «Леон» (2:1), а затем дома «Атлетико» (3:1).

Сейчас команда уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав максимум очков после двух стартовых туров. Это единственный клуб, который сумел набрать шесть очков перед стартом третьего тура.

«Некакса»

Команда пока не одержала ни одной победы в новом розыгрыше чемпионата Мексики, но пока также и не проиграла. В своих первых двух матчах команда дважды сыграла вничью - сначала с «Толукой» (0:0), а затем с «Тихуаной» (1:1).

В данный момент «Некакса» располагается на 11-й строчке в таблице чемпионата Мексики.

Статистика и история личного противостояния

«Чивас» является фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров. В последних пяти очных встречах команда из Гвадалахары одержал пять побед. Предыдущая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу “Чиваса”

Прогноз

Я считаю, что «Чивас» не испытает проблем в матче с таким скромным соперником. Во-первых, эта команда замечательно начала новый сезона, а во-вторых, на ее стороне успешная статистика очных встреч.

«Некакса» — неплохой коллектив, но у него нет в составе таких опытных игроков, как у «Чиваса». У клуба из Мехико есть молодые игроки, которые также могут создать проблемы для соперников, но вряд ли их усилий хватит для победы.

Я считаю, что «Чивас» победит в этом матче и буду ставить на этот исход.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram