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Прогноз на матч Чивас - Некакса 14 июля 2023 года

Прогноз на матч Чивас - Некакса 14 июля 2023 года
Гвадалахара Гвадалахара
Лига MX Мексика Сегодня, 23:00 Гвадалахара - Некакса
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- : -
Мексика, Guadalajara, Estadio Akron
Некакса Некакса
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Гвадалахара
Коэф.: 1.75
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1хБет 4.50
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«Чивас Гвадалахара» и «Некакса» встретятся в матче 3-го тура мексиканской Апертуры 14 июля. Встреча начнется в 04:00 по европейскому времени.

«Чивас»

Команда начала сезон просто отлично. “Чивас” выиграл два стартовых матча подряд, сначала обыграв на выезде «Леон» (2:1), а затем дома «Атлетико» (3:1).

Сейчас команда уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав максимум очков после двух стартовых туров. Это единственный клуб, который сумел набрать шесть очков перед стартом третьего тура.

«Некакса»

Команда пока не одержала ни одной победы в новом розыгрыше чемпионата Мексики, но пока также и не проиграла. В своих первых двух матчах команда дважды сыграла вничью - сначала с «Толукой» (0:0), а затем с «Тихуаной» (1:1).

В данный момент «Некакса» располагается на 11-й строчке в таблице чемпионата Мексики.

Статистика и история личного противостояния

«Чивас» является фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров. В последних пяти очных встречах команда из Гвадалахары одержал пять побед. Предыдущая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу “Чиваса”

Прогноз

Я считаю, что «Чивас» не испытает проблем в матче с таким скромным соперником. Во-первых, эта команда замечательно начала новый сезона, а во-вторых, на ее стороне успешная статистика очных встреч.

«Некакса» — неплохой коллектив, но у него нет в составе таких опытных игроков, как у «Чиваса». У клуба из Мехико есть молодые игроки, которые также могут создать проблемы для соперников, но вряд ли их усилий хватит для победы.

Я считаю, что «Чивас» победит в этом матче и буду ставить на этот исход.

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Прогноз на матч Победа Гвадалахара
Коэф.: 1.75
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1хБет 4.50
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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