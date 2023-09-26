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Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года
Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес 28 сен 2023, 20:30 Бока Хуниорс - Палмейрас
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Международные,
Палмейрас Палмейрас
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.98
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В ночь на 29 сентября на Бомбонере в Буэнос-Айресе состоится первый полуфинальный матч Кубка Либертадорес. Брка Хуниорс встретится с Палмейрасом. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по среднеевропейскому времени.

Бока Хуниорс

Бока является одним из самых успешных и самых популярных клубов Аргентины. В своем списке достижений «сине-золотые» имеют множество побед в разных турнирах. Бока Хуниорс 35 раз становилась чемпионом Аргентины и 6 раз побеждала в Кубке Либертадорес. Всего команда завоевала 22 международных трофея и является одним из рекордсменов по этому показателю.

В нынешнем розыгрыше Кубка Либертадорес аргентинцы уверенно выиграли группу, а затем в плей-офф разобрались с Насьйоналем и Расингом. Кстати, по ходу турнира команда проиграла лишь один матч. А в составе клуба сейчас выступают такие футболисты, как Серхио Ромеро, Маркос Рохо и Эдинсон Кавани.

В завершившемся сезоне Бока заняла 7-е место в аргентинской Примере, что позволит выступать в Копа Судамерикана в следующем году.

Палмейрас

Палмейрас — бразильский клуб из города Сан-Паулу. Команда тоже может похвастаться огромной историей и большим количеством побед в разных турнирах. Палмейрас 11-кратный чемпион Бразилии, а также 3-кратный обладатель Кубка Либертадорес.

Команда является действующим чемпионом своей страны, а в нынешнем розыгрыше бразильской Серии А идет на втором месте.

В Кубке Либертадорес Палмейрас уверенно прошел групповую стадию, а затем выбил из турнира Атлетико Минейро и колумбийскую Перейру. Команда так же как и Бока Хуниорс, потерпела лишь одно поржение по ходу турнира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бока Хуниорс выступает нестабильно, чередуя победы и поражения.

Палмейрас проиграл лишь один матч из последних девяти, в которых команда пропустила только один гол.

Между собой команды провели 4 поединка, в которых добыли по одной победе, а еще два матча завершились вничью. Кстати, в последний раз Бока и Палмейрас встречались тоже в полуфинале Кубка Либертадорес в 2018 году. Тогда сильнее оказались аргентинцы.

Прогноз

Букмекеры считают команды равными соперниками и не отдают особых предпочтений ни одной из сторон. Ко всему, думаю, что у Боки в домашнем матче больше шансов. Поэтому, моя ставка — победа аргентинской команды с форой 0.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.98
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