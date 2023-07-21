Прогноз на матч Боавишта - Лейрия 24 июля 2023 года
24 июля на "Эштадиу ду Бесса Секулу ХХІ" (Порту) пройдет матч полуфинала 1-го этапа Кубка Лиги Португалии, в котором "Боавишта"сыграет против "Лейрии". Поединок начнется в 21:15 по европейскому времени.
"Боавишта"
Команда памятна тем, что когда-то, в 2001-м году, стала чемпионом страны. И неоднократно побеждала в формате кубков. Но ряд своих успехов "шахматные" обеспечили за счет договорных поединков, за что пришла расплата, в виде принудительного понижения в классе. В Примейру вернуться получилось, и довольно быстро. Но на что-то серьезное уже клуб не претендовал. В последнее время и вовсе финишировали на местах за пределами топ-10, и на таком фоне 9-е место, которое взяли в 2022/2023, стали уже довольно заметным прогрессом. Традиционно за лето состав довольно заметно обновился. Но, главное, костяк остался, да и Пети, экс-футболист, который когда-то тут начинал тренерскую карьеру, остается на посту - он вернулся в конце 2021-го, и обеспечил нынешний прогресс.
"Лейрия"
Клуб был неплох в начале века. В 1998-м он смог выиграть в Сегунде, и через 5 лет вышел в финал кубка Португалии. Проиграл там, но все-таки принял участие и в Суперкубке-2003. Потом была победа в Кубке Интертото, но тогда же, в 2007-м, команда падала во 2-й дивизион. Тогда еще вернулись, но потом последовали проблемы, дошедшие до банкротства. Да и заход российских инвесторов, обернувшийся подписанием оттуда же ряда игроков (Лысцов, Злобин, Рукас, Бавин, Ярмоленко, Николаеш), обернулся в итоге пшиком - команда так и болталась в 3-м дивизионе Португалии. Только в прошлом сезоне "Os Lis" смог подняться хотя бы в Сегунду страны. Причем в своей группе "Униао" был только 2-м, но потом прошел сито дополнительных раундов и в итоге в финале плей-офф другой известный проект - "Белененсеш".
Статистика личных встреч
После 2009-го года клубы пересеклись только в рамках кубка Португалии, в 2016-м году. Тогда "Боавишта" выиграла на выезде 2-0.
Прогноз
Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют хозяева. Ставим на "Боавишту" с форой "-1,5 гола" (коэффициент - 1,9).
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