"Лейрия"

Клуб был неплох в начале века. В 1998-м он смог выиграть в Сегунде, и через 5 лет вышел в финал кубка Португалии. Проиграл там, но все-таки принял участие и в Суперкубке-2003. Потом была победа в Кубке Интертото, но тогда же, в 2007-м, команда падала во 2-й дивизион. Тогда еще вернулись, но потом последовали проблемы, дошедшие до банкротства. Да и заход российских инвесторов, обернувшийся подписанием оттуда же ряда игроков (Лысцов, Злобин, Рукас, Бавин, Ярмоленко, Николаеш), обернулся в итоге пшиком - команда так и болталась в 3-м дивизионе Португалии. Только в прошлом сезоне "Os Lis" смог подняться хотя бы в Сегунду страны. Причем в своей группе "Униао" был только 2-м, но потом прошел сито дополнительных раундов и в итоге в финале плей-офф другой известный проект - "Белененсеш".

Статистика личных встреч

После 2009-го года клубы пересеклись только в рамках кубка Португалии, в 2016-м году. Тогда "Боавишта" выиграла на выезде 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют хозяева. Ставим на "Боавишту" с форой "-1,5 гола" (коэффициент - 1,9).