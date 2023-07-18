Прогноз на матч Аудакс Итальяно - Ньюбленсе 21 июля 2023 года
21 июля на "Эстадио Бисентенарио де ла Флорида" (Сантьяго) пройдет ответный матч 1/16 финала Копа Судамерикана, в котором "Аудакс Итальяно" сыграет против "Ньюбленсе". Поединок начнется в 00:00 по европейскому времени.
"Аудакс Итальяно"
Команда в интервале с 1936-го по 1957-й год смогла взять свои 4 чемпионских титула. Но новых больших успехов не было, и сейчас это середняк высшего дивизиона Чили, который периодически финиширует достаточно высоко, чтобы стартовать даже в Копе Либертадорес. Сейчас, правда, ограничились только менее рейтинговой Копой Судамерикана, причем даже туда пришлось пробиваться через дополнительный стык, в виде игры с"Универсидад Католика". Для того, чтобы снова сыграть в матчах на вылет с земляками, нужно было пройти групповой раунд. И там проигрывали только "Ньюэллс Олд Бойз" (зато оказались сильнее другого статусного соперника, бразильский "Сантос"). Этого хватило для обеспечения права сыграть с "Ньюбленсе". И на выезде получилось добиться неплохого результата в виде нулевой ничьей.
"Ньюбленсе"
Клуб существует вот уже больше века - его основали в 1916-м году. Но трофеев не было, более того, много времени болтались во 2-м, а то и в 3-м, дивизионе. В Примеру получилось вернуться, выиграв более низкую футбольную лигу в 2021-м - а потом сразу же взяли и вице-чемпионство своей страны. Это позволило отправиться даже в Копу Либертадорес. Уже там новичок показал, как для себя, неплохой результат. Да, 4 из 5 своих очков набрали с "Аукасом", но, пожалуй, 3-е место было реалистичным потолком, а призом стал пропуск в плей-офф Копы Судамерикана. Но там начали с "домашней" нулевой ничьей против хорошо знакомого соперника.
Статистика личных встреч
Перед Копой, в рамках чилийского чемпионата, "Аудакс" выигрывал дважды, причем оба раза на выезде.
Прогноз
Букмекерские конторы считают, что больше шансов у хозяев арены. Для "Аудакс Итальяно" "Ньюбленсе" стал удобным соперником в последнее время - ставим на победу хозяев при форе "0" (коэффициент - 1,71).
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