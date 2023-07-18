"Ньюбленсе"

Клуб существует вот уже больше века - его основали в 1916-м году. Но трофеев не было, более того, много времени болтались во 2-м, а то и в 3-м, дивизионе. В Примеру получилось вернуться, выиграв более низкую футбольную лигу в 2021-м - а потом сразу же взяли и вице-чемпионство своей страны. Это позволило отправиться даже в Копу Либертадорес. Уже там новичок показал, как для себя, неплохой результат. Да, 4 из 5 своих очков набрали с "Аукасом", но, пожалуй, 3-е место было реалистичным потолком, а призом стал пропуск в плей-офф Копы Судамерикана. Но там начали с "домашней" нулевой ничьей против хорошо знакомого соперника.

Статистика личных встреч

Перед Копой, в рамках чилийского чемпионата, "Аудакс" выигрывал дважды, причем оба раза на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов у хозяев арены. Для "Аудакс Итальяно" "Ньюбленсе" стал удобным соперником в последнее время - ставим на победу хозяев при форе "0" (коэффициент - 1,71).