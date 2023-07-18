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Прогноз на матч Аудакс Итальяно - Ньюбленсе 21 июля 2023 года

Прогноз на матч Аудакс Итальяно - Ньюбленсе 21 июля 2023 года
Аудакс Италяно
Южноамериканский кубок 20 июл 2023, 18:00 Аудакс Италяно - Атлетико Нубленсе
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- : -
Международные,
Атлетико Нубленсе
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.71
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100%
1хБет 4.50
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21 июля на "Эстадио Бисентенарио де ла Флорида" (Сантьяго) пройдет ответный матч 1/16 финала Копа Судамерикана, в котором "Аудакс Итальяно" сыграет против "Ньюбленсе". Поединок начнется в 00:00 по европейскому времени.

"Аудакс Итальяно"

Команда в интервале с 1936-го по 1957-й год смогла взять свои 4 чемпионских титула. Но новых больших успехов не было, и сейчас это середняк высшего дивизиона Чили, который периодически финиширует достаточно высоко, чтобы стартовать даже в Копе Либертадорес. Сейчас, правда, ограничились только менее рейтинговой Копой Судамерикана, причем даже туда пришлось пробиваться через дополнительный стык, в виде игры с"Универсидад Католика". Для того, чтобы снова сыграть в матчах на вылет с земляками, нужно было пройти групповой раунд. И там проигрывали только "Ньюэллс Олд Бойз" (зато оказались сильнее другого статусного соперника, бразильский "Сантос"). Этого хватило для обеспечения права сыграть с "Ньюбленсе". И на выезде получилось добиться неплохого результата в виде нулевой ничьей.

"Ньюбленсе"

Клуб существует вот уже больше века - его основали в 1916-м году. Но трофеев не было, более того, много времени болтались во 2-м, а то и в 3-м, дивизионе. В Примеру получилось вернуться, выиграв более низкую футбольную лигу в 2021-м - а потом сразу же взяли и вице-чемпионство своей страны. Это позволило отправиться даже в Копу Либертадорес. Уже там новичок показал, как для себя, неплохой результат. Да, 4 из 5 своих очков набрали с "Аукасом", но, пожалуй, 3-е место было реалистичным потолком, а призом стал пропуск в плей-офф Копы Судамерикана. Но там начали с "домашней" нулевой ничьей против хорошо знакомого соперника.

Статистика личных встреч

Перед Копой, в рамках чилийского чемпионата, "Аудакс" выигрывал дважды, причем оба раза на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов у хозяев арены. Для "Аудакс Итальяно" "Ньюбленсе" стал удобным соперником в последнее время - ставим на победу хозяев при форе "0" (коэффициент - 1,71).

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.71
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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