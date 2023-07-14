Прогноз на матч Победа Атланта Юнайтед Коэф.: 2.08 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В матче регулярного сезона МЛС 16 июля состоится противостояние "Атланты" и "Орландо Сити".

“Атланта”

После неудачного прошлого сезона, когда “Атланта” не смогла пройти в плей-офф, в клубе произошло много изменений, которые оказывают влияние на команду.

В целом команда проводит хороший сезон, и сейчас мало кто не верит в ее невыход в плей-офф.

После сильного и яркого начала сезона, хозяева все же сбавили обороты, но все же уверенно держатся в таблице. Сейчас они занимают шестое место, имея пять очков преимущества перед восьмой командой.

В последней игре "Атланта" проиграла на выезде "Нью-Инглэнду", но до этого они одержали две победы. У команды также отличные результаты в домашних играх - 7 побед в 11 матчах.

"Орландо Сити"

В прошлом сезоне "львы" смогли пройти в плей-офф, но проиграли в 1/8 финала “Монреалю”. В этом сезоне "Орландо" настроен повторить успех и снова добраться до плей-офф.

В последнем матче чемпионата “львы” проиграли "Реал Солт-Лейку", но до этого они провели серию из четырех матчей без поражений. Сейчас "Орландо Сити" занимает седьмое место в турнирной таблице.

История противостояния и статистика

"Атланта" проиграла всего один раз в восьми предыдущих встречах с "Орландо Сити". Также “Атланта” имеет отличные результаты на своем поле - всего одно поражение в 11 матчах.

Прогноз на матч

Хозяева считаются фаворитами в этой игре, коэффициент на их победу составляет 2.08. На это и предлагаем поставить.

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