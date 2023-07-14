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Прогноз на матч Архентинос Хуниорс - Колон Санта-Фе 17 июля 2023 года

Прогноз на матч Архентинос Хуниорс - Колон Санта-Фе 17 июля 2023 года
Архентинос Хуниорс Архентинос Хуниорс
Примера-дивизион Аргентина 16 июл 2023, 20:30 Архентинос Хуниорс - Колон
-
- : -
Аргентина,
Колон Колон
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.66
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17 июля на "Эстадио Диего Армандо Марадона" (Буэнос-Айрес) пройдет матч 25-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Архентинос Хуниорс" сыграет против "Колон" (Санта-Фе). Поединок начнется в 02:30 по европейскому времени.

"Архентинос Хуниорс"

Команда в 2010-м году наконец-то смогли напомнить о "золотом" своем периоде первой половины 80-х лет прошлого века - в Клаусуре оформили чемпионский титул - но потом вылетали во 2-й дивизион. Сейчас "красные жуки" могут считаться середняком Примеры, с 8-м итоговым местом. Клуб даже сыграл в Копе Либертадорес, и, набрав там 11 очков, вышел в плей-офф. При этом на внутренней арене немного было сдано позиции - с 34-мя очками после 24 поединков удается идти только на 11-й позиции. Но после 3-х побед в июне "семенной сад" уступив 0-1 "Банфилду" и выдал 2 нулевые ничьи, против "Институто" на своем поле и с "Барракас Сентраль" в гостях.

"Колон" (Санта-Фе)

Клуб в 2021-м году смог взять свой единственный трофей, выиграв Трофей Диего Армандо Марадоны. Помимо этого за всю историю "Los Sabaleros" было только вице-чемпионство Аргентины, аж в Клаусуре-1997, и поражение в Копе Судамерикана-2019. Ну, а прошлый сезон закончился только 25-м местом в Примере, из 28 участников. И практически на этом же, на крайне невысоком уровне, команда из Санта-Фе болтается и сейчас. Более того, после 5-матчевой серии без поражений (1-0 с "Эстудиантес" при 4-х ничьих), подопечные Марсело Саралеги разгромно уступили дома "Расингу Авельянеда" 0-4 и ничем не ответили на пару голов, пропущенных на выезде с лидером розыгрыша, "Ривер Плейт". И только с "Бельграно" зацепились за очко, оформив "домашнюю" нулевую ничью.

Статистика личных встреч

В 4-х последних поединках "Архентинос Хуниорс" смогли набрать 10 очков из 4-х возможных - 3 победы при нулевой ничьей в Санта-Фе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом хозяев. Но и "Архентинос Хуниорс", и "Колон" не впечатляет, так что ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.66
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