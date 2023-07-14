"Колон" (Санта-Фе)

Клуб в 2021-м году смог взять свой единственный трофей, выиграв Трофей Диего Армандо Марадоны. Помимо этого за всю историю "Los Sabaleros" было только вице-чемпионство Аргентины, аж в Клаусуре-1997, и поражение в Копе Судамерикана-2019. Ну, а прошлый сезон закончился только 25-м местом в Примере, из 28 участников. И практически на этом же, на крайне невысоком уровне, команда из Санта-Фе болтается и сейчас. Более того, после 5-матчевой серии без поражений (1-0 с "Эстудиантес" при 4-х ничьих), подопечные Марсело Саралеги разгромно уступили дома "Расингу Авельянеда" 0-4 и ничем не ответили на пару голов, пропущенных на выезде с лидером розыгрыша, "Ривер Плейт". И только с "Бельграно" зацепились за очко, оформив "домашнюю" нулевую ничью.

Статистика личных встреч

В 4-х последних поединках "Архентинос Хуниорс" смогли набрать 10 очков из 4-х возможных - 3 победы при нулевой ничьей в Санта-Фе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом хозяев. Но и "Архентинос Хуниорс", и "Колон" не впечатляет, так что ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).