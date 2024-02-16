Чиппа Юнайтед - Кейптаун Сити прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Премьер-лига Южной Африканской республики возвращается после турнира Кубка африканских наций. В 18 туре Чиппа Юнайтед сыграет против Кейптаун Сити, матч состоится в субботу, 17 февраля, и начнется в 14:30.

Чиппа Юнайтед

Команда из нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги ЮАР. Сейчас Чиппа Юнайтед имеет в активе 18 очков после 16 матчей и занимают 13 строчку. Отрыв от предпоследней строчки пять очков, поэтому борьба за выживание еще продолжается. В крайних матчах Чиппа выиграла только однажды, трижды проиграли и раз сыграли вничью.

Кейптаун Сити

Команда из верхней части турнирной таблицы. Сейчас Сити занимает вторую строчку Премьер-лиги и имеет в активе 29 очков после 16 матчей сезона. Они отстают от лидера чемпионата на девять очков. Они имеют поровну очков с третьей командой Премьер-лиги и отрываются от четвертого места на три очка. В крайних пяти матчах они победили три раза, раз сыграли вничью и раз проиграли.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне эти коллективы уже проводили матч между собой, Кейптаун Сити победил со счетом 2:1.

В семи последних матчах Кейптаун Сити только однажды проиграл. В девяти матчах Чиппа Юнайтед только раз победил.

Чиппа Юнайтед - Кейптаун Сити прогноз

По моему мнению, для обеих команд матч будет непростым. Кейптаун Сити считается фаворитом матча, но победа может быть непростой. Я думаю, что Кейптаун не проиграет, поэтому поставлю на Фора 0 за 1,75.

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