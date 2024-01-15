Бешикташ – Эюпспор прогноз м ставки на матч 16 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.57 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 1/16 финала Кубка Турции свою встречу проведут Бешикташ – Эюпспор прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками.

Бешикташ

«Черные орлы» проводят не самый яркий сезон, так как занимает только четвертую строчку в чемпионате. Максимум Бешикташ может подняться на третье место, до него всего два очка, а вот лидеры уже серьезно оторвались. В последнем туре команда одолела на своем поле Карагюмрюк со счетом 3:0, эта победа стала третьей в четырех встречах. При таких раскладах Кубок Турции может стать единственной возможностью взять трофей.

Эюпспор

Уже больше века назад был основан Эюпспор, за время своего существования клуб не отметился значимыми успехами. Команда играет сейчас во втором по силе дивизионе, где уверенно захватила лидерство, отрыв от ближайшего преследователя составляет целых 10 очков. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Кечиоренгюджю со счетом 2:0. Упомянутая победа стала седьмой в восьми встречах, так что команда в отличной форме. Хоть Эюпс и доминирует в этом дивизионе, этого мало, чтоб обыграть одного из грандов турецкого футбола, а вот дать бой вполне реально.

История очных противостояний

В архивах нет никаких записей об очных противостояниях, все-таки команды играют в разных дивизионах.

Прогноз на матч Бешикташ – Эюпспор

Формально нас ожидает дерби, так как Эюпспор тоже проводит свои домашние встречи в Стамбуле. В данном противостоянии Бешикташ объяснимо идет фаворитом, ведь гранд играет против представителя второго по силе дивизиона. Мы считаем перспективной здесь ставку на тотал больше 2,5 голов.

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