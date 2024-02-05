Анкарагюджю – Эрзинджан прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.59 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 1/8 финала Кубка Турции свою встречу проведут Анкарагюджю – Эрзинджан, прогноз на матч упомянутых клубов составлен нашими аналитиками.

Анкарагюджю

Столичный клуб проводит посредственно текущий сезон, занимая только 11-ю строчку в турнирной таблице. В последнем туре Анкарагюджю расписал нулевую ничью дома с Сивасспором – 0:0, игра была действительно равной, так что счет справедливый. Команда не может себя чувствовать в безопасности, так как отрыв от зоны вылета составляет всего 5 очков. Предстоящий соперник в кубке проходимый, но играть вполсилы нельзя.

Эрзинджан

Представитель третьего по силе дивизиона ничем особенным не отличается, даже в Турции о нем знают мало. В своей лиге Эрзинджан идет четвертым, а это зона плей-офф, где потом можно будет бороться за повышение в классе. Команда в последнем туре одолела в гостях прямого конкурента Менеменспор со счетом 2:1, эта победа стала третьей в четырех матчах. В Кубке Турции клуб прошел одного представителя элиты в гостях, речь про Аданадемирспор, с которым сыграли 2:2 в основное время, а потом были точнее в серии пенальти.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее клубы между собой никогда не играли.

Анкарагюджю лидер Суперлиги по количеству ничьих.

Эрзинджан выиграл 3 из 4 встреч в своей лиге

Анкарагюджю – Эрзинджан Прогноз

Представитель элиты играет на своем поле и считается безоговорочным фаворитом. Эрзинджан уже точно не боится клубов из Суперлиги, роль андердога не должна смущать гостей. Анкарагюджю сыграет против непростого соперника, который готов играть на встречных курсах. Мы считаем проходимой ставку на тотал больше 2,5 голов.

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