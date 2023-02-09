В российском "Зените" отреагировали на интерес "Реала" к их игроку

Генеральный директор “Зенита” Александр Медведев не подтвердил слухи о том, что “Реал” хочет купить хавбека команды Роберта Ренана.

Ранее в СМИ писали о том, что за бразильца испанский клуб готов заплатить 40 миллионов евро.

По словам функционера российского клуба, это все “слухи, высосанные из пальца”.

Напомним, что в данный момент 19-летний бразилец выступает на Кубке Америки для футболистов до 20 лет.

Хавбек перебрался в Россию этой зимой.