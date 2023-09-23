Фантастический камбек. Видео голов и обзор матча Барселона - Сельта 3:2

Домашний матч Барселоны против Сельты не предвещал больших проблем для каталонцев. Однако уже на девятнадцатой минуте “блауграна” уступала в счете после гола Йоргена Ларсена. Ситуация усугубилась по второй половине встречи, когда Анастасиос Дувикас отправил второй мяч в ворота Барсы.

За десять минут до окончания основного времени Барселона проигрывала 0:2, однако не сдалась и создала один из самых выдающихся камбеков текущего сезона. Роберт Левандовски оформил дубль, а Жоау Канселу забил третий мяч еще до 90-й минуты, принеся каталонцам победу 3:2.

Этот триумф позволил Барсе выйти на временное первое место, которое команда Хави делит с Жироной. Однако в воскресенье свой матч шестого тура Ла Лиги проведет Реал в дерби Мадрида против Атлетико. “Меренги” в случае своей победы смогут вернуть лидерство в таблице.

Кстати, ассист на первый гол Левандовски сделал Жоау Фелиш. Для португальского таланта это пятое результативное действие за четыре игры в составе каталонского клуба.

Барселона - Сельта 3:2

Голы: Левандовски 81, Левандовски 85, Канселу 89 - Ларсен 19, Дувикас 76