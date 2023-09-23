EN EN NG NG
Главная Новости Фантастический камбек. Видео голов и обзор матча Барселона - Сельта 3:2

Фантастический камбек. Видео голов и обзор матча Барселона - Сельта 3:2

Новости футбола Сегодня, 17:39
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Фантастический камбек. Видео голов и обзор матча Барселона - Сельта 3:2 Фото: laliga.com / Автор неизвестен

Домашний матч Барселоны против Сельты не предвещал больших проблем для каталонцев. Однако уже на девятнадцатой минуте “блауграна” уступала в счете после гола Йоргена Ларсена. Ситуация усугубилась по второй половине встречи, когда Анастасиос Дувикас отправил второй мяч в ворота Барсы.

За десять минут до окончания основного времени Барселона проигрывала 0:2, однако не сдалась и создала один из самых выдающихся камбеков текущего сезона. Роберт Левандовски оформил дубль, а Жоау Канселу забил третий мяч еще до 90-й минуты, принеся каталонцам победу 3:2.

Этот триумф позволил Барсе выйти на временное первое место, которое команда Хави делит с Жироной. Однако в воскресенье свой матч шестого тура Ла Лиги проведет Реал в дерби Мадрида против Атлетико. “Меренги” в случае своей победы смогут вернуть лидерство в таблице.

Кстати, ассист на первый гол Левандовски сделал Жоау Фелиш. Для португальского таланта это пятое результативное действие за четыре игры в составе каталонского клуба.

Барселона - Сельта 3:2
Голы: Левандовски 81, Левандовски 85, Канселу 89 - Ларсен 19, Дувикас 76

Связанные команды и лиги
Барселона Сельта Ла Лига Испания
Популярные новости
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола Вчера, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола 20 сен 2023, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола 20 сен 2023, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:39 Фантастический камбек. Видео голов и обзор матча Барселона - Сельта 3:2 Новости футбола Сегодня, 17:06 Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Бернли Новости футбола Сегодня, 17:03 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура Новости футбола Сегодня, 16:15 Тухель очень доволен игрой своей команды Новости футбола Сегодня, 15:30 У Феликса 5 результативных действий в 4 матчах за Барселону Новости футбола Сегодня, 14:38 Барселона на своем поле добыла волевую победу над Сельтой Новости футбола Сегодня, 14:12 ВИДЕО. Ювентус уступил Сассуоло, а Милан минимально обыграл Верону Новости футбола Сегодня, 13:50 Месси рассказал за какой клуб хочет сыграть Новости футбола Сегодня, 13:49 Арсенал - Тоттенхэм: где и когда смотреть онлайн матч английской Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 13:00 Почеттино объяснил, зачем ему в офисе нужны лимоны
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Интер 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Брайтон - Борнмут 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Челси - Астон Вилла 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Вест Хэм 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Арсенал - Тоттенхэм 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Аталанта - Кальяри 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Рейнджерс - Мотеруэлл 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Болонья - Наполи 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Торино - Рома 24 сентября 2023