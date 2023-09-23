У Феликса 5 результативных действий в 4 матчах за Барселону

В завершившемся матче испанской Ла Лиги между Барселоной и Сельтой снова результативным действием отметился Жоао Феликс.

Новичок каталонцев, похоже, нашел свою команду. Португалец выходил на поле в футолке Барсы пока только четыре раза, зато уже успел отличиться тремя голами и двумя голевыми передачами. На счету Феликса голы в ворота Бетиса и Антверпена (дубль и голевой пас), а также еще один ассист в сегодняшнем матче с Сельтой.

Португалец уже неоднократно говорил, что комфортно чувствует себя в новой команде и ему нравится работать с новыми партнерами под руководством Хави.

Напомним, что Барселона перед началом этого сезона взяла футболиста в годичную аренду у мадридского Атлетико. В прошлом году Жоао Феликс выступал также на правах аренды за лондонский Челси. Всего за «синих» игрок провел 20 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами.