Еще один украинец поехал играть в чемпионат США к Месси
Новости футбола Сегодня, 10:30
Еще один украинец поехал играть в чемпионат США к Месси
Клуб МЛС “Коламбус Крю” объявил о подписании украинского защитника Евгения Чеберко.
Соглашение с украинцем будет рассчитано до 2026 года.
“Коламбус Крю” является представителем конференции МЛС и занимает шестое место с 24 очками.
В своей карьере Чеберко успел поиграть за “Днепр”, “Зарю”, австрийский ЛАСК и хорватский “Осиек”.
На его счету также один матч в составе национальной команды Украины.
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