Еще один украинец поехал играть в чемпионат США к Месси

Клуб МЛС “Коламбус Крю” объявил о подписании украинского защитника Евгения Чеберко.

Соглашение с украинцем будет рассчитано до 2026 года.

“Коламбус Крю” является представителем конференции МЛС и занимает шестое место с 24 очками.

В своей карьере Чеберко успел поиграть за “Днепр”, “Зарю”, австрийский ЛАСК и хорватский “Осиек”.

На его счету также один матч в составе национальной команды Украины.