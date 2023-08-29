Бавария нацелилась на защитника Челси

Представители мюнхенской "Баварии" продолжают поиски усиления для оборонной линии.

На днях они начали переговоры с лондонским "Челси" о возможном переходе защитника Трево Чалобы.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб уже даже сделал официальное предложение о трансфере 24-летнего футболиста. При этом финансовые подробности предложения журналист не раскрывает.

Инсайдер уточнил, что чемпион Германии изначально был заинтересован в аренде игрока, однако "Челси" отказался от этой идеи. В лондонском клубе заявили, что хотят продать Чалобу и арендные соглашения рассматривать не собираются.

“Обе стороны продолжают вести переговоры сейчас”, - уточнил Романо.

Отметим, что контракт Чалобы с лондонским клубом рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость английского защитника в районе 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне молодой защитник провел за “Челси” 25 матчей в чемпионате Англии, однако результативными действиями в них не отмечался.