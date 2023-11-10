Аль-Хиляль уверенно одолел Аль-Таавон

В 13 туре Профессиональной лиги Саудовской Аравии Аль-Хиляль на своем поле принимал Аль-Таавон. Матч состоялся в пятницу, 10 ноября.

В первом тайме Аль-Хиляль больше держал мяч, но не имел многих возможностей забить. На 38-й минуте Митрович отметился голом, но арбитры отменили его из-за офсайда.

После перерыва хозяева еще больше прибавили в остроте. За тайм, Аль-Хиляль нанес 11 ударов в сторону и четыре в створ ворот. Однако, довольно долго они не могли превратить это преимущество в голы. Только на 81-й минуте Митрович, с ассиста Малкома, вывел свою команду вперед. В компенсированное время Мохамед Канно поставил точку в матче и установил окончательный результат 2:0.

Аль-Хиляль продолжает лидировать в Профессиональной лиге Саудовской Аравии, имея в активе 35 очков.

Профессиональная Лига. 13-й тур

Аль-Хиляль - Аль-Таавон - 2:0

Голы: 1:0 - 81 Митрович, 2:0 - 90+9 Канно

К слову, Аль-Хиляль может приостановить контракт с Неймаром.