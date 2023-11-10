Аль-Хиляль может приостановить контракт с Неймаром

По сообщению ITASportPress, команда «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии может приостановить контакт с бразильским нападающим Неймаром.

Как пишет источник, в клубе уже активно ведутся такие разговоры.

Это связано с тем, что команде нужно срочно освободить место в заявке для регистрации нового игрока в зимнее трансферное окно.

Ожидается, что «Аль-Хиляль» пригласит игрока для позиции левого защитника.

Напомним, Неймар получил травму в отборочном матче ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). По предварительным ожиданиям, на полное восстановление 31-летнего футболиста может уйти до 10 месяцев. Это говорит о том, что Неймар не сможет выйти на поле в оставшейся части текущего сезона.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно и подписал соглашение до 2025 года. В нынешнем сезоне игрок сборной Бразилии игрок принял участие в трех матчах чемпионата Саудовской Аравии и сделал две результативные передачи.