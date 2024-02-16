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ТС Гэлакси – Голден Эрроуз прогноз и ставки на матч 18 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
ТС Гэлакси - Голден Эрроуз прогноз
ТС Гэлакси ТС Гэлакси
Премьер-лига ЮАР 18 фев 2024, 10:45 ТС Гэлакси - Голден Эрроуз
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Южно-Африканская Республика,
Голден Эрроуз Голден Эрроуз
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ТС Гэлакси
Коэф.: 2.3
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Заключительным матчем 18 тура Премьер-лиги ЮАР станет встреча между ТС Гэлакси и Голден Эрроуз. Эта игра начнется в 16:45 по центральноевропейскому времени в воскресенье, 18 февраля.

ТС Гэлакси

Сейчас команда занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги ЮАР, имея в активе 21 очко после 15 туров. В крайних пяти матчах они одержали три победы и дважды проиграли. В последней игре они дома проиграли со счетом 3:4.

Голден Эрроуз

Команда имеет на два очка больше, чем ТС Гэлакси и идет на седьмой строчке турнирной таблицы - 23 очка после 16 матчей. В предыдущих пяти играх Эрроуз только однажды победил и четыре раза проиграли. Как раз в предыдущем туре им присудили техническую победу 3:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • ТС Гэлакси в нынешнем сезоне они уже побеждали Голден Эрроуз со счетом 2:0.
  • ТС Гэлакси забивает минимум один гол уже семь матчей подряд.

ТС Гэлакси – Голден Эрроуз прогноз

Отрыв между командами в турнирной таблице Премьер-лиги ЮАР минимальный - всего два очка. Однако, глядя на последние результаты и то, где проводится этот матч, то я сделаю ставку на победу хозяев ТС Гелакси за 2,3.

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Коэф.: 2.3
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