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Сассуоло — Интер прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Сассуоло - Интер М прогноз Фото: ua-football.com/ Автор неизвестен
Сассуоло Сассуоло
Серия А Италия 04 мая 2024, 14:45 Сассуоло - Интер М
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- : -
Италия, Reggio Emilia, Мапей - Читта дель Триколоре
Интер М Интер М
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.62
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Лайнбет 4.55
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В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Сассуоло и Интером. Встреча пройдет в Реджо-Эмилии в субботу, 4 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Сассуоло

Сассуоло откровенно провалился в этом сезоне и впервые за десятилетие рискует новый сезон начать в Серии В. Давиде Баллардини, призванный спасть положение, пока плохо справляется с поставленной задачей. Команда прочно засела в зоне вылета и на данный момент опережает лишь точно покинущую Серию А Салернитану. До спасительного 17-го места отставание в пять очков, а грядущий матч с Интером не предвещает ничего хорошего. После этого Сассуоло предстоит сыграть еще с Дженоа, Кальяри и Лацио.

Интер

Подопечным Индзаги сложно искать мотивацию на оставшиеся матчи сезона. Команда продолжает сметать все на своем пути и непременно забивает во всех матчах нынешнего розыгрыша Серии А. Интересно, что единственное поражение «нерадзурри» в текущем первенстве пришлось на матч первого круга как раз против Сассуоло. Также отмечу прекрасную форму Хакана Чалханоглу, который в предыдущих четырех матчах забил четыре гола.

Интересные факты и личные встречи

  • Сассуоло не знает побед на протяжении шести последних матчей.
  • Интер пропустил четыре гола в прошлых четырех играх Серии А, но при этом располагает лучшей обороной в лиге.
  • Сассуоло уступил Интеру в последних четырех домашних матчах.

Сассуоло — Интер Прогноз

Рискну предположить, что хозяева попробуют зацепиться за такие нужные очки в грядущей игре, однако это будет большой авантюрой. Альтернативным вариантом вижу ставку на тотал меньше 3.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.62
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