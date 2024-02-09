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Реал Сосьедад – Осасуна прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Реал Сосьедад - Осасуна прогноз
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ла Лига Испания 10 фев 2024, 10:15 Реал Сосьедад - Осасуна
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Испания, San Sebastian, Аноета
Осасуна Осасуна
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Реал Сосьедад
Коэф.: 1.9
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Ла Лига порадует в субботу четырьмя играми, в том числе свой матч проведут Реал Сосьедад – Осасуна, прогноз на данное событие читайте на нашем ресурсе.

Реал Сосьедад

На старте чемпионата Реал Сосьедад выглядел реальным претендентом на топ-4, но сейчас команда выпала из числа претендентов, так как идет шестой, отставая на 11 очков от первого квартета. Подняться выше своего места будет сложно, поэтому важно защитить нынешнюю позицию. Команда хорошо играет в других турнирах, выиграли свою группу Лиги Чемпионов, а в Кубке Испании дошли до полуфинала, где в первом матче сыграли 0:0 в гостях против Мальорки, с таким же счетом завершились две последние встречи, против Жироны на выезде и Райо Вальекано

Осасуна

Памплонцы проводят этот сезон на уровне не самого опасного середняка, где занимает 12-ю строчку. Отрыв от зоны вылета составляет 9 очков, так что можно себя чувствовать в безопасности. В последнем туре Осасуна провалилась дома против не самой мощной Сельты, потерпев поражение со счетом 0:3. Команда в общей сложности не побеждает в трех матчах Примеры подряд, за этот период удалось набрать всего один балл.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники успели сыграть между собой дважды в этом сезоне, оба раза на поле Осасуны, в чемпионате была зафиксирована ничья – 1:1, а в Кубке Испании выездную победу одержал Реал Сосьедад – 2:0, забив оба мяча в большинстве.
  • Реал Сосьедад потерпел всего одно поражение дома в этом сезоне от Барселоны в 11 встречах чемпионата, при этом было 5 побед и 5 ничьих.
  • Осасуна не побеждает в семи последних выездных встречах чемпионата.

Реал Сосьедад – Осасуна Прогноз

В этой паре Реал Сосьедад котируется фаворитом, хотя легко против Осасуны не будет. Хозяева наверняка будут играть первым номером, создавая больше опасности у ворот соперника, хотя этого может не хватить для победы. Ожидаем не самого зрелищного матча, судя по цифрам, должен заходить низовой тотал, но мы все-таки поставим на чистую победу Реал Сосьедада.

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Прогноз на матч Победа Реал Сосьедад
Коэф.: 1.9
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