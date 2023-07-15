Прогноз на матч Тотал больше 4.5 Коэф.: 2.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

Матч 17-го тура чемпионата Китая между командами "Шэньчжэнь" и "Шанхай Порт" состоится 16 июля и начнется в 12:35 по европейскому времени. Встреча пройдет на стадионе "Лунган - Универсиад Спортс Центр" (Шэньчжэнь).

"Шэньчжэнь"

Команда сейчас находится в тяжелом положении и стала разочарованием этого сезона чемпионата Китая. В 16-ти турах коллектив набрал всего 11 очков. и сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В последних шести матчах они ни разу не набрали очки, пропустив в общей сложности 23 гола. Их оборона играет очень неудачно, а нападение не способно создавать опасные моменты.

"Шанхай Порт"

Эта команда, за которую играет бразилец Оскар, занимает первое место в таблице. "Шанхай Порт" опережает своего ближайшего преследователя на шесть очков.

В этом сезоне у команды одна лучших оборон в чемпионате, а их атака является третьей по силе (28 забитых мячей). Команда уверенно лидирует в чемпионате и идет за золотыми медалями.

История встреч между "Шэньчжэнь" и “Шанхай Порт”

Команды провели между собой семь матчей и все эти игры выиграла команда "Шанхай Порт".

Прогноз на матч

Самым вероятным исходом матча между самой слабой командой чемпионата и лидером турнирной таблицы будет крупная победа "Шанхай Порт". Лидер гостевого коллектива Оскар находится в отличной форме и готов воспользоваться слабой обороной "Шэньчжэнь".

Мне кажется, что в этой встрече будет забито немалое количество голов. В связи с этим рекомендую поставить на тотал больше 4.5 голов за коэффициент 2.75.

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