Прогноз на матч П2(+3.5) Коэф.: 1.66 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

11 сентября на "Эштадиу Алгарве" (Фару/Лоуле) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Португалия встретится с Люксембургом. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Португалия

Сборная после поражения в четвертьфинале чемпионата мира в декабре прошлого года указала на дверь многолетнему наставнику, Фернанду Сантушу. И, скорее всего, приговором для него стало не столько поражение Марокко, сколько то, что и в том поединке тоже, в очередной раз, Роналду выпустили только на замену. Специалист так видел - но не добился достаточного результата, чтобы перевесить статус Криштиану как национального лидера. При Роберто Мартинесе, нынешнем тренере, ветеран играет, такое впечатление, сколько хочет. И по крайней мере на уровне квалификации полезен. К началу этого отрезка отбора "избранные" подходили с двенадцатью очками после четырех матчей, что мало кому удавалось. Осенью это получилось продолжить, в игре против Словакии. Хотя с ней было сложно, благо, что Бруну Фернандеш сделал в конце первого тайма хороший проход, завершив его точным ударом - так оформили единственный гол.

Люксембург Команда старается постепенно прибавлять. Правда, кажется, что нынешний статус - уже не аутсайдер, но еще даже не середняк - будет сложно как-то изменить, но прогресс в исполнении "красных львов" заметен. В этом цикле были уже и явные неудачи, прежде всего, 0-6 именно с португальцами. Но в актив подопечным Люка Хольца смело можно заносить и и мартовскую нулевую ничью в Словакии, и, особенно, летние 2-0 в гостях у Боснии и Герцеговины. В пятницу вечером по делу справился и с Исландией. Та на 88-й минуте сводила преимущество к минимальному, но в итоге хозяева там выиграли уверенно, 3-1. Статистика личных встреч Единственная победа Люксембурга приходится на далекий 1961-й год. Но все остальные 16 раз все заканчивалось победой португальцев. Прогноз Букмекеры считают, что тут все закончится уверенной, разгромной победой Португалии. Но Люксембург тоже нарастил опыт, и можно пробовать ставку на гостей при форе "+3,5 голов" (коэффициент - 1,66).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram