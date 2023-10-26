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Прогноз на матч Орландо Пайретс — Полокване Сити 27 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Орландо Пайретс - Полокване Сити прогноз
Орландо Пайретс Орландо Пайретс
Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Орландо Пайретс - Полокване Сити
Завершен
1 : 1
Южно-Африканская Республика,
Полокване Сити Полокване Сити
Patrick Maswanganyi
39’
72’
Given Mashikinya
Обзор Детали матча Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Орландо Пайретс
Коэф.: 1.67
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В матче 10-го тура чемпионата Южноафриканской республики состоится встреча Орландо Пайретс и Полокване Сити. Встреча пройдет 27 октября.

Орландо Пайретс

Некогда гранд местного футбола переживает далеко не лучшие времена. Если раньше болельщики встречали каждый сезон с надеждой на чемпионский титул, то теперь они вынуждены наблюдать за своими кумирами в нижней части турнирной таблицы.

По итогам шести матчей Орландо Пайретс набрал восемь баллов. Команда выиграла два матча, два раза сыграла вничью и столько же игр проиграла. Конечно, по сравнению с другими клубами турнирной таблицы у Орландо Пайретс есть три матча в запасе, но пока их игра выглядит далеко не лучшим образом.

Полокване Сити

Эта команда наоборот находится в верхней части турнирной таблицы. Полокване Сити провел девять матчей, четыре из которых выиграл, два раза сыграл вничью и три раза проиграл.

Сейчас Полокване Сити идет на пятой строчке турнирной таблицы и отстатет от лидера на десять баллов.

Статистика и прогноз на матч

Между собой команды провели 16 матчей и лишь только раз Полокване Сити добился победы. Восемь раз триумфовали игроки Орландо Пайретс, а остальные встречи завершились ничейным исходом.

В прошлом сезоне Орландо Пайретс дважды обыграл соперников – на выезде со счетом 4:1 и дома со счетом 3:2.

Мне кажется, что Орландо Пайретс должны добывать победу в игре с менее именитым соперником. Буду ставить на исход победа первой команды с коэффициентом 1.67.

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Прогноз на матч Победа Орландо Пайретс
Коэф.: 1.67
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