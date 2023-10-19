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Прогноз на матч Ноттингем Форест — Лутон Таун 21 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ноттингем Форрест - Лутон Таун прогноз
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Премьер-лига Англия 21 окт 2023, 10:00 Ноттингем Форрест - Лутон Таун
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Англия, Nottingham, City Ground, Nottingham
Лутон Таун Лутон Таун
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+1)
Коэф.: 1.75
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В рамках девятого тура Английской Премьер Лиги состоится матч между Ноттингемом и Лутоном. Встреча пройдет на Сити Граунд 21 октября. Начало игры запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Ноттингем Форест

Это второй сезон подряд для команды в Премьер-лиге и, как показывают первые туры, он будет сложнее прошлого.

В предыдущем сезоне Ноттингем Форест без особых проблем сумел сохранить свое место в лиге, но второй сезон часто становится роковым для таких команд.

Однако, даже не имея звездных футболистов в своем составе, «Лесники» держатся в середине турнирной таблицы, занимая 13-е место.

Лутон Таун

Для скромной команды это первый в истории сезона в Премьер Лиге, поэтому их сложности в начале чемпионата довольно предсказуемы.

В первых четырех турах они не смогли заработать ни одного очка, хотя стоит отдать должное, ведь они играли с сильными соперниками. Первое очко они добыли в матче пятого тура с Вулверхэмптоном, а в следующем матче одержали первую победу над Эвертоном. Все это дает повод для радости и оптимизма.

Сейчас Лутон по дополнительным показателям опережает Бернли, что позволяет находиться над зоной вылета, занимая спасительное 17-е место.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Форест не могут победить уже в четырех матчах кряду.
  • Лутон победил лишь два раза в десяти матчах во всех турнирах этого сезона.
  • Ноттингем не побеждал Лутон с 2020-го года.

Прогноз

Думаю, что гости дадут бой своему более опытному сопернику. Моя ставка — победа Лутона с форой +1.

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