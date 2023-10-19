Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В девятом туре Английской Премьер Лиги нас ожидает мерсисайдское дерби, в котором на Энфилде Ливерпуль будет принимать Эвертон. Встреча пройдет в субботу, 21 октября. Начало игры запланировано на 13:30 по среднеевропейскому времени.

Ливерпуль

Для «красных» новый сезон начался неплохо и сейчас они идут на четвертом месте турнирной таблицы. Впереди Манчестер Сити, Арсенал и Тоттенхэм, а отставание от первого места всего 3 пункта.

После восьми туров Ливерпуль набрал 17 баллов, однако неудачи в последних двух матчах немного порят общую картину. И если поражение от Тоттенхэма оставило много вопросов к арбитрам, то ничья с Брайтоном выглядела вполне закономерно.

Эвертон

Эвертон уже несколько лет подряд борется за виживание, спасаясь от вылета на финише сезона. Команда давно не может похвастаться высокими местами в Премьер Лиге и ставит кардинально разные задачи с соседями из Ливерпуля.

Этот сезон «ириски» начали привычно. Команда пять матчей не могла победить, однако благодаря успешным матчам с Борнмутом и Брентфордом, немного выровняла положение. После восьми туров Эвертон на 16-м месте в турнирной таблице.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ливерпуль в этом сезоне исключительно побеждает на своем поле.

Эвертон не проигрывает в гостях уже четыре матча кряду.

На Энфилде «ириски» выиграли только один матч из последних 27-ми.

Прогноз

Ливерпуль считается явным фаворитом в этом матче. Думаю, подопечные Клоппа покажут привычную игру с большим количеством голевых моментов. Моя ставка — Тотал Больше 3.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram