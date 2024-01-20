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Осасуна – Хетафе прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Осасуна - Хетафе прогноз
Осасуна Осасуна
Ла Лига Испания 21 янв 2024, 08:00 Осасуна - Хетафе
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Испания, Pamplona, Эстадио Эль Садар
Хетафе Хетафе
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.5
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100%
1хБет 5.00
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В рамках 21 тура Ла Лиги свою встречу проведут Осасуна – Хетафе прогноз на матч этих соперников подготовлен аналитиками нашего сайта.

Осасуна

Памплонцы играют в этом сезоне не так стабильно, как в прошлом, поэтому занимают скромное 13-е место. Отрыв от зоны вылета пока солидный – 7 очков, при этом есть игра в запасе. В последнем туре Осасуна одолела дома аутсайдера Альмерию со счетом 1:0, данная победа стала второй в трех матчах Примеры. На этой неделе клуб вылетел из Кубка Испании, уступив на своем поле Реал Сосьедаду со счетом 0:2. Предстоящий матч из-за повреждения рискует пропустить только Авила.

Хетафе

Текущий сезон Хетафе проводит с переменным успехом, команда идет десятой в турнирной таблице, отставание от топ-6 составляет шесть очков, при этом есть одна игра в запасе. В последнем туре команда уступила дома Райо Вальекано со счетом 0:2, чем прервала серию из трех матчей без поражений. Клуб тоже играл на этой неделе в Кубке Испании, уступив на своем поле Севилье – 1:3. Пятеро игроков вынуждены пропустить эту встречу, причем Латаса, Мата и Суарес не сыграют из-за дисквалификации.

История очных противостояний

Хоть команды и не самые зрелищные, в первом круге они устроили интересную зарубу, тогда Хетафе одержал домашнюю победу со счетом 3:2, забив решающий мяч на 86-й минуте. Статистика свидетельствует о том, что в очных противостояниях клубов гости побеждают редко.

Прогноз на матч Осасуна – Хетафе

Ожидаем от команд сложного и напряженного матча, который не будет похож на битву первого круга в плане результативности. Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, хотя здесь может быть зафиксирован любой исход. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.5
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