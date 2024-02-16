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Монца – Милан прогноз и ставки на матч 18 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Монца - Милан прогноз
Монца Монца
Серия А Италия 18 фев 2024, 14:45 Монца - Милан
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- : -
Италия, Monza, U-Power Stadium
Милан Милан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Милан
Коэф.: 1.83
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Один из воскресных матчей 25-го тура чемпионата Италии будет сыгран на арене «Бриантео», где местная Монца примет Милан. Возникнут ли проблемы в этом противостоянии у Милана? Предлагаем прогноз на этот поединок от экспертов нашего сайта.

Монца

Монца не впечатляет в текущем сезоне. В 10-ти последних поединках Серии А "брианцоли" оформили три победы при трёх ничьих и 4-х поражениях. В последнем поединке чемпионата на минувших выходных команда Раффаэле Палладино также не смогла взять три очка, в родных стенах сыграв вничью с Вероной (0:0). На текущий момент Монца занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков. На своём поле «бело-красные» в 12-ти поединках Серии А оформили 4 победы при 5-ти ничьих, уступив при этом в трёх матчах.

Милан

Команда Стефано Пиоли подходит к игре с Монцей в отличном настроении. В четверг «красно-чёрные» разгромили на «Сан-Сиро» в рамках первого раунда плей-офф Лиги Европы крепкого соперника в лице французского Ренна – 3:0. В Серии А «дьяволы» не проигрывают с начала декабря 2023 года, когда случилось поражение от Аталанты. В девяти последующих матчах «росснери» оформили семь побед при всего двух осечках. На минувших выходных Милан при поддержке родных стен минимально обыграл Наполи (1:0). Сейчас Милан занимает третью строчку в турнирной таблице. В 24-х турах «россонери» набрали 52 балла и это на бал меньше, чем у Ювентуса, и на 8 очков меньше нежели у Интера.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Милан разгромил «брианцоли» в первом круге со счётом 3:0
  • Эта победа была третьей кряду для Милана в официальных матчах против Монцы
  • Лишь в одном матче из трёх забивали обе команды

Монца – Милан прогноз

Букмекеры отдают заметное преимущество команде Стефано Пиоли, победу которой оценивают коэффициентом на уровне 1.83. Считаем, что у Милана есть все шансы взять три очка в этом поединке. Наша ставка здесь «Победа Милана» с коэффициентом 1.83.

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Прогноз на матч Победа Милан
Коэф.: 1.83
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