Фрозиноне – Рома прогноз и ставки на матч 18 февраля

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 25-го тура чемпионата Италии в воскресенье на стадионе «Бенито Стирпе» Фрозиноне примет столичную Рому. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Фрозиноне

"Канарейки" в 24-х турах пропустили 49 мячей и это худший показатель среди всех команд чемпионат Италии. Согласитесь, пропускать более двух мячей за матч - это просто катастрофа! Особенно это катастрофа для итальянской команды, ведь в Италии всегда делался упор на оборону. Интересно, что большинство голов Фрозиноне пропустил от топ-соперников. К примеру, в прошлом туре "жёлто-синие" уступили крупно в выездном матче Фиорентине - 1:5, а перед этим со счётом 2:3 команда Эусебио Ди Франческо проиграла Милану. На текущий момент Фрозиноне занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с отрывом от зоны вылета в 4 очка.

Рома

Римляне допускают осечки и их игру трудно назвать стабильной, однако, чего не отнять у "волчицы", так это набор очков в играх с командами ниже статусом, особенно после ухода Жозе Моуриньо. На минувших выходных столичный клуб в родных стенах проиграл Интеру со счётом 2:4. При этом после первого тайма именно Рома вела в счёте. А вот перед этим было три победы над Вероной, Кальяри и Салернитаной. Стоит отметить также, что Рома посреди недели гостила в Роттердаме и сыграла вничью 1:1 с Фейеноордом. На текущий момент Рома занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А. В активе команды Даниеле де Росси 38 набранных очков и это на четыре очка меньше, чем у Болоньи, которая обосновалась на четвёртой позиции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Рома обыграла «жёлто-синих» со счётом 2:0

Римляне обыгрывают Фрозиноне в пяти поединках кряду

В трёх поединках из пяти последних проходила ставка на «Тотал больше 2.5»

Фрозиноне – Рома прогноз

Пожалуй, есть хорошие шансы, что «Тотал больше 2.5» будет пробит и в предстоящем поединке. Фрозиноне пропускает много от топ-соперников, так что наша ставка «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.76.

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