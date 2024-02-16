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Фрозиноне – Рома прогноз и ставки на матч 18 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Фросиноне - Рома прогноз
Фросиноне Фросиноне
Серия А Италия 18 фев 2024, 12:00 Фросиноне - Рома
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Италия, Frosinone, Бенито Стирпе
Рома Рома
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.76
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В рамках 25-го тура чемпионата Италии в воскресенье на стадионе «Бенито Стирпе» Фрозиноне примет столичную Рому. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Фрозиноне

"Канарейки" в 24-х турах пропустили 49 мячей и это худший показатель среди всех команд чемпионат Италии. Согласитесь, пропускать более двух мячей за матч - это просто катастрофа! Особенно это катастрофа для итальянской команды, ведь в Италии всегда делался упор на оборону. Интересно, что большинство голов Фрозиноне пропустил от топ-соперников. К примеру, в прошлом туре "жёлто-синие" уступили крупно в выездном матче Фиорентине - 1:5, а перед этим со счётом 2:3 команда Эусебио Ди Франческо проиграла Милану. На текущий момент Фрозиноне занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с отрывом от зоны вылета в 4 очка.

Рома

Римляне допускают осечки и их игру трудно назвать стабильной, однако, чего не отнять у "волчицы", так это набор очков в играх с командами ниже статусом, особенно после ухода Жозе Моуриньо. На минувших выходных столичный клуб в родных стенах проиграл Интеру со счётом 2:4. При этом после первого тайма именно Рома вела в счёте. А вот перед этим было три победы над Вероной, Кальяри и Салернитаной. Стоит отметить также, что Рома посреди недели гостила в Роттердаме и сыграла вничью 1:1 с Фейеноордом. На текущий момент Рома занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А. В активе команды Даниеле де Росси 38 набранных очков и это на четыре очка меньше, чем у Болоньи, которая обосновалась на четвёртой позиции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Рома обыграла «жёлто-синих» со счётом 2:0
  • Римляне обыгрывают Фрозиноне в пяти поединках кряду
  • В трёх поединках из пяти последних проходила ставка на «Тотал больше 2.5»

Фрозиноне – Рома прогноз

Пожалуй, есть хорошие шансы, что «Тотал больше 2.5» будет пробит и в предстоящем поединке. Фрозиноне пропускает много от топ-соперников, так что наша ставка «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.76.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.76
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