Лацио – Болонья прогноз и ставки на матч 18 февраля

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из воскресных поединков 25-го тура чемпионата Италии будет сыгран в Риме, где на "Олимпико" местный Лацио примет Болонью. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Лацио

Посреди недели римский клуб стартовал в плей-офф Лиги чемпионов и удивил многих, дав бой мюнхенской Баварии. Победа со счётом 1:0, конечно же, не гарантирует прохода в следующую стадию. Однако много ли было тех, кто верил в то, что мюнхенский клуб проиграет в Риме? А вот в чемпионате Италии "орлята" пока занимают седьмую строчку в турнирной таблице. В 23-х турах Лацио набрал 37 очков и это на пять баллов меньше, чем у идущей в зоне Лиги чемпионов Аталанты. На минувших выходных команда Маурицио Сарри обыграла в гостях Кальяри со счётом 3:1, хотя перед этим римляне проиграли Аталанте (1:3) и сыграли вничью с Наполи (0:0).

Болонья

Приход на тренерский мостик «красно-синих» Тиаго Мотты стало шоковой терапией для Болоньи. Сразу после этих перемен команда стала прибавлять в результатах и, к примеру, в прошлом сезоне клуб финишировал на девятой строчке. Прогресс Болоньи стал ещё более очевидным в текущем сезоне, ведь по итогам 24-х туров «красно-синие» идут на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. В активе команды Тиаго Мотты 42 набранных очка и это столько же, сколько у Аталанты. На счету «борзых» три кряду победы в последних турах, в том числе домашняя над Фиорентиной (2:0) на минувших выходных. Ахиллесовой пятой Болоньи являются выездные игры – всего одна победа в 11-ти матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Болонья обыграла римлян в первом круге со счётом 1:0

В трёх последних поединках этих команд сыграла ставка на «Тотал меньше 2.5»

В Риме столичные «орлята» обыгрывают Болонью уже в пяти поединках кряду

Лацио – Болонья прогноз

Букмекеры осторожно отдают преимущество в этом матче римлянам, оценивая их победу коэффициентом 2.38. Впрочем, мы смотрим на этот матч после победы Лацио над Баварией в Лиге чемпионов. Но никто не знает сколько сил на самом деле отдано было, чтобы добыть эту победу. Болонья будет свежее в воскресенье, так что берём здесь с подстраховкой «Победа Лацио с форой (0)» с коэффициентом 1.63.

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