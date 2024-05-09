Милтон-Кинс Донс – Кроли Таун прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Милтон Кинс Донс Коэф.: 1.78 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Ответный полуфинальный поединок плей-офф Второй Лиги будет сыгран в субботу на арене "Стэйдиум МК", где местный Милтон-Кинс Донс примет Кроли Таун. Первый матч этих команд принёс уверенную победу "красным дьяволам" со счётом 3:0. Удастся ли хозяевам вернуть интригу в это противостояние? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Милтон-Кинс Донс

"Донс" финишировали на четвёртой строчке в регулярном чемпионате Второй Лиги. В 46-ти матчах Милтон-Кинс Донс оформили 23 победы и набрали 78 очков. От третьей строчки, которую занял Менсфилд, команда отстала на восемь баллов, однако и конкурентов близко к себе не подпустила. Так, Донкастер и Крю набрали на семь очков меньше.

В крайних пяти турах команда Марка Джексона оформила две победы при таком же количестве ничьих и одном поражении. В родных стенах "Донс" в 23-х матчах оформили 14-ть побед при 4-х поражениях.

Кроли Таун

"Красные дьяволы" провели хороший сезон, однако на подножку поезда под названием плей-офф вскочили буквально в последний момент. Кроли Таун обыграл в заключительном домашнем поединке регулярного чемпионата Гримсби со счётом 2:0, тогда как прямой конкурент в лице Барроу оступился в домашней встрече с Менсфилдом (1:1).

В итоге именно "красные" финишировали на 7-й строчке, опередив Барроу всего на одно очко. Примечательно, что победа в последнем туре стала первой в крайних пяти турах для Кроли Таун. Но как видим, команда Скотта Линдси решила не останавливаться и разгромила в первом матче плей-офф фаворита в лице Милтон-Кинс Донс.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами

Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Милтон-Кинс Донс обыграл «красных» в трёх последних домашних матчах, не пропустив ни разу в свои ворота.

Милтон-Кинс Донс – Кроли Таун прогноз

Как видим, домашняя статистика у «Донс» в противостоянии с «красными дьяволами» весьма хорошая, однако ни разу Милтон-Кинс Донс не побеждал с разницей в три мяча. Считаем, что хозяева выиграют этот матч, однако дальше не пройдут. Наша ставка «Победа Милтон-Кинс Донс» с коэффициентом 1.78.

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