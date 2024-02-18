Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024
В понедельник, 19 февраля, пройдут заключительные матчи 26 тура турецкой Суперлиги. Башакшехир на своем поле будут принимать команду Кайсериспор. Игра начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.
Башакшехир
Команда из середины турнирной таблицы, которая занимает девятое место и имеет в активе 33 очка после 25 матчей. В крайних пяти матчах Башакшехир дважды проиграл и три раза одержал победу. В предыдущем туре они проиграли на выезде Галатасараю со счетом 0:2.
Кайсериспор
Сейчас они занимают 13 место в турнирной таблице Суперлиги. Отрыв от зоны вылета всего два очка, сейчас Кайсериспор имеет в своем активе 29 очков. В последних матчах они ни разу не победили, два поражения и три ничьи.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В нынешнем сезоне Суперлиги Башакшехир и Кайсериспор расписали мировую ничью со счетом 0:0.
- Кайсериспор не может одержать победу уже 11 матчей подряд.
Прогноз на матч Башакшехир – Кайсериспор
Башакшехир является фаворитом этой игры и вполне оправдано. Они демонстрируют неплохую игру против команд из нижней части турнирной таблицы. Я поставлю на победу команды Башакшехир за 1,7.
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