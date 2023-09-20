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Томас Тухель будет отсутствовать на первом матче Баварии Мюнхен в новом сезоне

Новости футбола Сегодня, 09:25
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Томас Тухель будет отсутствовать на первом матче Баварии Мюнхен в новом сезоне Томас Тухель будет отсутствовать на первом матче Баварии Мюнхен в новом сезоне

Главный тренер Баварии Мюнхен пропустит матч первого тура Лиги Чемпионов, сообщает Bild.

Томас Тухель не будет руководить командой на поле в игре против Манчестер Юнайтед. Все из-за дисквалификации. Немецкий специалист получил красную карточку в матче прошлого сезона с Манчестер Сити в плей-офф Лиги Чемпионов. Дисквалификация составляет одну игру, а значит, он пропустит встречу против Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Бавария сыграет дома против английского клуба в первом туре Лиги чемпионов. Встреча намечена на 20 сентября.

В марте 2023 года Тухель был назначен на должность главного тренера «Баварии», заменив Юлиана Нагельсмана. Новый тренер был представлен на пресс-конференции клуба на следующий день. Первой игрой немецкого специалиста в должности главного тренера Баварии была домашняя победа над его бывшим клубом Борусией (4:2).

4 апреля во второй игре "Бавария" выбыла в четвертьфинале Кубка Германии, проиграв дома "Фрайбург" со счетом 1:2. Бавария также выбыла в четвертьфинале Лиги чемпионов того же месяца, проиграв по сумме двух матчей "Манчестер Сити" со счетом 4:1.

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