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Саудовский Аль-Ахли объявил о переходе испанского суперталанта

Новости футбола Сегодня, 09:42
Саудовский Аль-Ахли объявил о переходе испанского суперталанта Фото: твиттер Аль-Ахли/Автор неизвестен

Пресс-служба саудовского “Аль-Ахли” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Сельты” из Виго и молодежной сборной Испании Габриэля Вейги.

Клуб из Саудовской Аравии заплатил за испанского суперталанта 40 миллионов евро. Вейга подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Зарплата игрока, по некоторым данным, превысит один миллион евро в месяц.

Стоит отметить, что Вейга входил в сферу интересов “Реала”, “Барселоны”, “Манчестер Сити”, “Пари Сен-Жермен”, “Наполи”, “Ливерпуля” и “Челси”.

21-летний Вейга является воспитанником академии “Сельты”. Всего он провел за клуб из Виго 56 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. По итогам февраля 2023 года он был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Вейга с 2022 года играет за молодежную сборную Испании. Всего он провел за испанскую команду девять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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