Роналду забил четыре гола в матче чемпионата Саудовской Аравии

В матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на выезде разгромил “Аль-Вахду” со счетом 4:0.

Победу гостям принес Криштиану Роналду, который оформил покер.

“Аль-Наср”, набрав 37 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Вахда” с 15 очками осталась на 13-й позиции.

“Аль-Вахда” Мекка – “Аль-Наср” Эр-Рияд - 0:4 (0:2)

Голы: Роналду, 21 - 0:1, Роналду, 40 - 0:2, Роналду, 53 (с пенальти) - 0:3, Роналду, 61 - 0:4

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 68), Маду, Аль-Амри, Конан (Абдулла, 76), Луис Густаво, Аль-Наджи (Аль-Сулайхим, 75), Аль-Хайбари (Аль-Хассан, 68), Роналду, Машарипов (Маран, 83), Гариб.

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