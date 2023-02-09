Главная Новости Роналду забил четыре гола в матче чемпионата Саудовской Аравии

Роналду забил четыре гола в матче чемпионата Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на выезде разгромил “Аль-Вахду” со счетом 4:0.

Победу гостям принес Криштиану Роналду, который оформил покер.

“Аль-Наср”, набрав 37 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Вахда” с 15 очками осталась на 13-й позиции.

“Аль-Вахда” Мекка – “Аль-Наср” Эр-Рияд - 0:4 (0:2)
Голы: Роналду, 21 - 0:1, Роналду, 40 - 0:2, Роналду, 53 (с пенальти) - 0:3, Роналду, 61 - 0:4

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 68), Маду, Аль-Амри, Конан (Абдулла, 76), Луис Густаво, Аль-Наджи (Аль-Сулайхим, 75), Аль-Хайбари (Аль-Хассан, 68), Роналду, Машарипов (Маран, 83), Гариб.

Не пропустите: Кавани может перейти в бразильский топ-клуб.

Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Аль-Наср Аль-Вехда Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:30 Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:07 Украинец Малиновский выбил ПСЖ из Кубка Франции
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:04 "Манчестер Юнайтед" едва не проиграл аутсайдеру АПЛ
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:15 "Реал" вышел в финал Клубного чемпионата мира
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:42 Гвардиола может возглавить ПСЖ
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола 07 фев 2023, 16:44 "Ювентус" одержал крупную победу в Серии А
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков Новости футбола Сегодня, 16:15 Роналду забил четыре гола в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:55 Руководство ПСЖ недовольно главным тренером Новости футбола Сегодня, 15:42 Беллингем определился с приоритетным клубом для продолжения карьеры Новости футбола Сегодня, 15:30 Месси может не сыграть с "Баварией" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:15 "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за одного из лидеров "Интера" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Реал" определился с новым тренером в случае ухода Анчелотти Новости футбола Сегодня, 14:42 "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с молодым талантом Новости футбола Сегодня, 14:30 "Ливерпуль" хочет купить полузащитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 14:15 Кавани может перейти в бразильский топ-клуб
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 фев 2023 Прогноз на матч Шальке - Вольфсбург 10 февраля 2023 года Футбол 10 фев 2023 Прогноз на матч Кадис - Жирона 10 февраля 2023 года Футбол 11 фев 2023 Прогноз на матч Лечче - Рома 11 февраля 2023 года Футбол 11 фев 2023 Прогноз на матч Лацио - Аталанта 11 февраля 2023 года