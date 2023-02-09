Кавани может перейти в бразильский топ-клуб

Уругвайский нападающий “Валенсии” Эдинсон Кавани может перейти в “Сантос”.

“Есть вероятность того, что мы подпишем Эдинсона. Мы спрашивали его, насколько он заинтересован в переходе к нам. Он обещал подумать”, - приводит слова президента “Сантоса” Жозе Карлоса де Оливейры La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 35-летний Кавани провел за “Валенсию” 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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