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Роналду спас "Аль-Наср" от поражения в матче чемпионата Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на выезде сыграл вничью с “Аль-Фатехом” со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Кристиан Тельо, но на 42-й минуте равновесие восстановил Талиска. На 58-й минуте хозяев вывел вперед Софьян Бендебка, но в компенсированное время гостей от поражения спас Криштиану Роналду, который забил с пенальти.

“Аль-Наср”, набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата. “Аль-Фатех” с 22 очками поднялся на шестую позицию.

“Аль-Фатех” – “Аль-Наср” Эр-Рияд - 2:2 (1:1)
Голы: Тельо, 12 - 1:0, Талиска, 42 - 1:1, Бендебка, 58 - 2:1, Роналду, 90+3 (с пенальти) - 2:2

“Аль-Наср”: Росси, Аль-Ганам (Бушаль, 83), Аль-Авджами (Аль-Хассан, 87), Аль-Амри, Конан, Луис Густаво, Талиска, Аль-Хайбари (Аль-Сулайхим, 65), Яхья (Машарипов, 65), Роналду, Гариб (Мартинес, 65).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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