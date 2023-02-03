Появились подробности травмы Серхио Рамоса
Новости футбола Сегодня, 08:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Защитник ПСЖ Серхио Рамос может успеть восстановиться от травмы к матчам плей-офф Лиги чемпионов.
В матче против “Монпелье” испанец повредил приводящую мышцу, но степень серьезности травмы оказалась не очень высокой.
По данным французских СМИ, Рамос все же сможет сыграть в первом матче против “Баварии” в 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет 14 февраля.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции на счету Рамоса 19 матчей.
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