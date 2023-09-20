Реал Мадрид на последних минутах победил Унион

Реал Мадрид в первом туре Лиги чемпионов принимал Унион Берлин на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Реал с первых минут взял мяч под свой контроль и начал давить на ворота Униона. В первом тайме Мадрид нанес 12 ударов в сторону ворот, однако только однажды в створ. Команды ушли на перерыв при ничейном счете 0:0.

С первой минуты второго тайма Реал еще больше усилил давление. "Сливочные" нанесли 18 ударов в сторону ворот. Несколько раз Унион выручала штанга, но хозяева не могли забить гол. Однако на последних минутах Беллингем смог принести победу своей команде.

Лига Чемпионов. Первый тур. Группа С

"Реал" - "Унион" - 1:0

Голы: 90+4 Беллингем