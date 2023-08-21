АНГ АНГ NG NG
Главная Новости ПСВ договорился о переходе американца из "Барселоны"

ПСВ договорился о переходе американца из "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 05:00
ПСВ договорился о переходе американца из "Барселоны" Фото: инстаграм Сержиньо Деста/Автор неизвестен

ПСВ из Эйндховена договорился о переходе защитника “Барселоны” и сборной США Серджиньо Деста, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, голландский клуб возьмет футболиста в аренду сроком на один год. При этом клубы будут поровну платить американцу зарплату, которая составляет около четырех миллионов евро в год. Летом 2024 года ПСВ будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера игрока за 10 миллионов евро.

22-летний Дест выступает за “Барселону” с октября 2020 года. Он перешел в каталонский клуб из амстердамского “Аякса”. Сумма трансфера составила 21 миллион евро. Всего он провел за каталонцев 72 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В составе “Барсы" Дест становился обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021.

В прошлом сезоне Дест на правах аренды играл за “Милан”. Он провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Дест с 2019 года играет за сборную Соединенных Штатов Америки. Всего он провел за американскую национальную команду 26 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки и одну красную карточку.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСВ Эйндховен Барселона Ла Лига Испания Эредивизи Нидерланды
Популярные новости
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Вчера, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги
Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины
Челси потерпел поражение в дерби Лондона Новости футбола Вчера, 13:51 Челси потерпел поражение в дерби Лондона
Киевское "Динамо" проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте Новости футбола Вчера, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории Новости футбола Вчера, 05:45 Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории
Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании Новости футбола 19 авг 2023, 16:12 Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 ПСВ договорился о переходе американца из "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 04:00 Победы ПСВ и АЗ, потери Аякса и Фейеноорда: результаты 2-го тура Эредивизии Новости футбола Сегодня, 03:00 Байер арендовал у Баварии защитника сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 02:00 Поражение Динамо, не выигрыш Шахтера, неудачи Зари и Днепра-1: результаты 4-го тура УПЛ Новости футбола Сегодня, 01:00 Манчестер Юнайтед вступил в борьбу за одного из лидеров ПСЖ Новости футбола Сегодня, 00:00 Аякс договорился о переходе защитника сборной Хорватии Новости футбола Вчера, 23:30 Кривбасс - Шахтер - 3:3 (видеообзор) Новости футбола Вчера, 23:00 Черноморец – Динамо Киев – 3:2 (видеообзор) Новости футбола Вчера, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Вчера, 15:06 Монако одержал разгромную победу в матче Лиги 1
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года