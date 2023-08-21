ПСВ договорился о переходе американца из "Барселоны"

ПСВ из Эйндховена договорился о переходе защитника “Барселоны” и сборной США Серджиньо Деста, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, голландский клуб возьмет футболиста в аренду сроком на один год. При этом клубы будут поровну платить американцу зарплату, которая составляет около четырех миллионов евро в год. Летом 2024 года ПСВ будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера игрока за 10 миллионов евро.

22-летний Дест выступает за “Барселону” с октября 2020 года. Он перешел в каталонский клуб из амстердамского “Аякса”. Сумма трансфера составила 21 миллион евро. Всего он провел за каталонцев 72 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В составе “Барсы" Дест становился обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021.

В прошлом сезоне Дест на правах аренды играл за “Милан”. Он провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Дест с 2019 года играет за сборную Соединенных Штатов Америки. Всего он провел за американскую национальную команду 26 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки и одну красную карточку.