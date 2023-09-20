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Марсель официально объявил об отставке Марселино

Новости футбола Сегодня, 10:34
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Марсель официально объявил об отставке Марселино Марсель официально объявил об отставке Марселино

Марсель официально объявил об уходе Марселино с поста главного тренера их команды, сообщили на сайте клуба.

Они заявили, что события 18 сентября не позволяют Марселино и его техническому персоналу в хороших условиях выполнять функции, для которых они были наняты. В результате этой плачевной ситуации тренер и его команда не будут продолжать свою миссию.

Все потому, что после матча с Тулузой, который завершился 0:0, Марселино, его тренерский штаб и президентом разговаривали с болельщиками клуба. Ультрас обвиняли руководителей клуба в плохих результатах и постоянной смене игроков. Французская пресса сообщала, что болельщики даже угрожали Марселино и Пабло Лонгории расправой.

Из-за такого развития событий испанский специалист решил покинуть Францию. Марселино не может работать в такой обстановке.

Напомним, что тренер возглавил Марсель летом 2023 года. Под руководством Марселино команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В пяти турах Лиги 1 Марсель набрали девять очков и находятся на четвертой строчке.

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