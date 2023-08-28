Клуб Бензема одержал разгромную победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

В матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Иттихад”, за который выступает французский нападающий Карим Бензема, на выезде одержал разгромную победу над клубом “Аль-Вахда”. Матч состоялся в городе Мекка на стадионе “Король Абд аль-Азиз” и завершился победой гостей со счетом 3:0.

В середине второго тайма счет открыл Ромариньо, которому голевую передачу отдал Нголо Канте. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Жота с передачи Игора Коронадо. На 73-й минуте третий гол забил Коронадо с паса Ромариньо.

Бензема получил травму бедра в концовке первого тайма и был заменен.

“Аль-Иттихад”, набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Вахда” с шесть очками занимает шестое место.

“Аль-Вахда” Мекка – “Аль-Иттихад” Джидда - 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 63 Ромариньо, 0:2 – 67 Жота, 0:3 – 73 Коронадо.

“Аль-Вахда”: Атийя, Аль-Моуалад, Эль-Ямик, Бакшуин, Хаусауи (Аль-Бухари, 69), Нур (Аль-Акуз, 69), Аль-Гамди (Игало, 69), Фажр, Аль-Кахтани (Наджи, 89), Аль-Хеджи (Аль-Тумбукти, 77), Анселмо.

“Аль-Иттихад”: Гроэ, Аль-Шенгити (Аль-Олайян, 76), Хаусауи, Шарахили, Бамасуд, Канте, Фабиньо (Фархан, 76), Коронадо (Аль-Джамаан, 76), Бензема (Жота, 42), Ромариньо (Камара, 85), Амдалла.

Желтые карточки: Анселмо (45), Нур (45), Амдалла (61).