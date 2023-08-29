Кейн рассказал, кто повлиял на его решение перейти в Баварию

Форвард немецкой "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн рассказал о том, как решился на переезд в Германию.

Как известно, футболист всю свою карьеру проводил в одном клубе – лондонском “Тоттенхэме”.

По словам форварда, на переход он решился, когда вспомнил о других великих трансферах.

"Мой переход в Германию был вдохновлен примерами других игроков. Например, я помню, как Дэвид Бекхэм перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед". Я был тогда еще ребенком, но это произвело на меня сильное впечатление. Я всегда мечтал испытать себя в другом чемпионате", - цитирует Bild слова Кейна.

Отметим, что “Бавария” заплатила за своего новичка свыше 100 млн евро. Трансфер Кейна в немецкий чемпионат стал одним из самых громких в этом году.

Соглашение английского футболиста рассчитано до 2027 года.

На прошлых выходных в матче второго тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и “Аугсбургом” Кейн отличился двумя голами.

Интересно, что во время игры за “Тоттенхэм” Кейн не выиграл ни одного трофея.