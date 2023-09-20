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Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме

Новости футбола Вчера, 23:52
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме

В ночь на 21 сентября состоялся матч МЛС между командами "Интер Майами" и “Торонто”. Игра прошла на арене "Интер Майами" в Форт-Лодердейле и закончилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе хозяев поля голами отметились Факундо Фариас, Роберт Тэйлор (дубль) и Бенджамин Кремаски.

Отметим, что в этом матче на поле с первых минут также появился лидер команды, аргентинец Лионель Месси. К слову, еще до перерыва он был заменен.

Кроме того, еще в первом тайме был заменен испанский защитник Жорди Альба.

Еще до матча наставник “Интер Майами” Херардо Мартино говорил о том, что оба футболиста не готовы на все 100% и вряд ли смогут провести полную встречу. Интересно, что оба покинули поле, когда на табло был счет 0:0.

Это уже третья победа "Интер Майами" в четырех последних матчах, в то время как у "Торонто" это десятое поражение в одиннадцати матчах.

В следующем туре "Интер Майами" будет играть с "Орландо Сити", а "Торонто" сыграет на своем поле с "Нью-Йорк Сити". Встречи пройдут 25 и 24 сентября соответственно.

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