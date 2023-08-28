Харри Кейн повторил клубный рекорд Баварии

Нападающий мюнхенской “Баварии” и сборной Англии Харри Кейн повторил клубный рекорд немецкого клуба, сообщает твиттер Bayern & Germany.

Футболист забил три гола в двух стартовых матчах чемпионата Германии. Ранее подобное достижение покорилось только двум игрокам. В 1967 году это сделал Густав Юнг, а в 1997 году подобное удалось сделать Адольфо Валенсии.

Напомним, что 30-летний Кейн перешел в “Баварию” из “Тоттенхэм Хотспур”. Немецкий клуб заплатил за форварда 100 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. Англичанин подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играл за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэме” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач. Со сборной Англии он доходил до финала чемпионата Европы-2020.